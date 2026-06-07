Kanye West fait son grand retour en Europe avec un spectacle triomphal aux Pays-Bas

Malgré les polémiques, le rappeur américain a rempli le Gelredome d'Arnhem lors de son premier concert européen depuis 12 ans, séduisant 40 000 spectateurs avec une performance scénique impressionnante et ses plus grands tubes.

Le concert de Kanye West au Gelredoom d' Arnhem , aux Pays-Bas, a attiré 40 000 fans pour son premier spectacle européen en 12 ans. Malgré les controverse entourant le rappeur, l'événement était complet.

Sur scène, seul sur une gigantesque boule mondiale, Ye a enchaîné ses tubes pendant près de deux heures, offrant un spectacle visuel impressionnant avec des effets de lumière, des machines à fumée et des feux d'artifice. Le public, venu de toute l'Europe, a principalement réagi aux classiques de ses débuts comme "Power" ou "Heartless" alors que les titres plus récents, comme ceux de l'album "BULLY" (2026), étaient moins connus.

Plusieurs fans flamands présents ont souligné qu'ils séparaient l'artiste de l'homme, appréciant son parcours musical et ses excuses récentes après des déclarations antisémites et racistes. Pour beaucoup, assister à ce concert était une occasion unique, malgré le prix élevé des billets. West a offert une performance énergique, portée par un catalogue de hits incontestable, rappelant son influence majeure sur le hip-hop et la pop





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kanye West Concert Gelredome Arnhem Comeback Controverse Hip-Hop Spectacle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sarbacane sportive : un club carolo rêve d’organiser les championnats d’Europe en 2030Christian et Christophe sont de retour en Belgique après avoir disputé les championnats d’Europe de sarbacane sportive...

Read more »

Les Coulisses de l’Europe : selon que vous serez puissant ou misérableC’est l’histoire d’une fable de Jean La Fontaine écrite il y a trois siècles et demi mais qui n’a pas pris une...

Read more »

Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas met en pause son activité de pilote de ligneWillem-Alexander des Pays-Bas, passionné d'aviation, a longtemps exercé en tant que pilote de ligne, parfois incognito sur des vols commerciaux de la KLM sous le pseudonyme de W.A. van Buren. Il doit temporairement arrêter de piloter afin de suivre une formation sur les nouveaux Airbus A321neo, suite au changement de flotte de la compagnie.

Read more »

Athlétisme : les performances décevantes aux minima pour les championnats d'EuropePlusieurs athlètes n'ont pas réussi à atteindre les standards qualificatifs pour les championnats d'Europe lors d'une récente compétition, avec des écarts parfois minimes mais significatifs.

Read more »