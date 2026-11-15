Kariba, l'éléphante de 40 ans rejoint le sanctuaire Gaia au Portugal

Après quatre décennies de captivité en Europe, Kariba, une éléphante belge, a voyagé 2200 km pour retrouver la liberté dans un sanctuaire portugais.

Après quarante ans de détention, Kariba, une éléphante originellement capturée au Zimbabwe, a enfin atteint la liberté. L'animal, qui résidait précédemment dans un parc zoologique en province d'Anvers en Belgique, a entamé une nouvelle chapter de sa vie en terre portugaise. Ce transfert historique marque la fin d'une longue période de confinement pour la femelle, désormais rejointe dans un espace protégé conçu pour son bien-être.

Un transfert complexe de 2200 kilomètres

L'opération de relocation s'est déroulée sur une distance totale de 2.200 kilomètres, nécessitant trente-sept heures de trajet à travers les routes européennes. Le déplacement a exigé une logistique rigoureuse, avec des pauses régulières prévues pour assurer l'hydratation et la nutrition de l'animal durant le périple. Cette entreprise majeure a été pilotée par Sébastien De Jonge, directeur des opérations de l'organisation Gaia, qui supervise les soins et la logistique du sanctuaire.

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Des mois de préparation psychologique

La réussite de ce déplacement repose sur un travail de familiarisation long et minutieux mené avant le départ. Il a fallu un an de préparation pour habituer Kariba à entrer dans son box de transport dédié au voyage. Cette étape était cruciale, considérant qu'il s'agit de déplacer un mammifère pesant près de quatre tonnes sur une telle distance. Cette période d'adaptation a permis de réduire le stress potentiel lors du transfert transfrontalier.

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Un refuge de 400 hectares pour la socialisation

À son arrivée au Portugal, Kariba a découvert un sanctuaire protégé s'étendant sur 400 hectares. Cet immense territoire a été aménagé pour offrir à l'éléphante un environnement naturel adapté à ses besoins biologiques et sociaux. L'objectif principal de ce nouvel hébergement est de briser l'isolement subi durant les décennies précédentes, permettant à l'animal de renouer avec ses congénères.

La rencontre avec Julie et l'espoir de Gaia

Dans son nouveau domaine, Kariba va bientôt faire la connaissance de Julie, une autre éléphante ayant auparavant travaillé dans un cirque. Cette réunion symbolise l'aboutissement du projet de l'association Gaia, qui plaide pour une retraite digne plutôt que la mort en captivité. Sébastien De Jonge espère que cette histoire servira d'exemple pour encourager le transfert d'autres éléphants vivant dans des parcs européens vers des sanctuaires adaptés.