Karl Bushby revient à Hull après 28 ans de marche autour du monde

L'aventurier britannique Karl Bushby rentre à Hull après 28 ans et 50 000 km de marche. Il célèbre son retour héroïque après un périple sans transport.

Karl Bushby, l'aventurier britannique de 57 ans, est rentré dans sa ville natale de Hull, située dans le nord-est de l' Angleterre. Il y a été accueilli en héros après avoir complété un périple exceptionnel de 28 ans de marche autour du monde. La mairie a organisé une cérémonie officielle pour saluer cet exploit incroyable. Ce retour marque la fin d'un voyage qui a couvert quelque 50.000 kilomètres à travers six continents.

Un périple de 28 ans sans aucun transport

L'ancien parachutiste de l'armée britannique a débuté son aventure en 1998, au sud du Chili. À l'âge de 29 ans, il s'était fixé deux règles strictes pour son périple. La première était de n'utiliser aucun moyen de transport pour se déplacer. La seconde était de ne pas rentrer chez lui avant d'avoir complété le défi. Pendant près de trois décennies, il a parcouru tout le continent américain. Il a ensuite traversé le détroit de Béring de l'Alaska vers la Russie. Son itinéraire l'a mené en Asie centrale et en Europe.

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Les paysages traversés étaient d'une diversité impressionnante. Ils allaient de la jungle à la montagne, en passant par les déserts et les mers de glace. Le voyageur a ainsi parcouru 29 pays différents au total. Il a été applaudi par des habitants en traversant dimanche le pont suspendu du Humber. Cette étape se situait à environ trois heures de marche de chez lui. La traversée s'est faite dans un épais brouillard, ajoutant une atmosphère particulière à ce moment.

Des obstacles majeurs et des retours en arrière

Son parcours a été plusieurs fois interrompu au cours de ces vingt-huit dernières années. La crise diplomatique avec la Russie a joué un rôle majeur dans ces pauses. Moscou lui a notamment refusé un visa durant des années. Ce blocage administratif a contraint l'aventurier à mettre son voyage entre parenthèses. Il a vécu au Mexique durant cette période d'attente forcée. Une fois la situation rétablie, il a repris exactement là où il s'était arrêté.

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D'autres problèmes de visa ont également freiné sa progression. La crise financière de 2008 a ajouté des complications supplémentaires à son itinéraire. La pandémie de Covid-19 a ensuite imposé des restrictions de movement globales. Ces événements ont au total coûté 14 de ses 28 années de voyage. Il avait confié ces détails à l'AFP fin septembre, soulignant la persévérance nécessaire. Chaque pause a été une épreuve mentale, mais il a toujours trouvé une façon de continuer.

Le retour au foyer et retrouvailles familiales

L'explorateur fera la toute dernière étape de son épopée ce lundi matin. Il se rendra chez sa mère, Angela, pour mettre fin à cette marche. Cette étape finale est particulièrement symbolique et émotionnelle. Il retrouvera son fils Adam, qui a maintenant 32 ans. Il rencontrera également une petite-fille de 12 ans. Il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer cette petite-fille auparavant. Ces retrouvailles constituent un moment clé de son retour.

L'aventure avait commencé après l'échec de son mariage. Sa femme avait quitté l'Angleterre pour l'Irlande du Nord avec leur fils. Cet événement personnel a servi de catalyseur pour son départ. Il cherchait alors une voie pour redonner un sens à sa vie. Le voyage est devenu un moyen de découvrir le monde loin des conflits intimes. Aujourd'hui, le bilan est sans appel. Il a couvert 30.000 miles depuis le point de départ au Chili. Ses mots aux foules qui l'ont accueilli reflètent cette émotion. Il a déclaré qu'il n'y a jamais eu un accueil comme celui-ci. Sa persévérance a payé après plus de deux millions d'heures de marche.