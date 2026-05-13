Katoen Natie-bedrijven veroordeeld voor fiscaal misbruik

De rechtbank veroordeelt drie Katoen Natie-bedrijven voor fiscaal misbruik, waarbij het bedrijf van Fernand Huts veroordeeld werd voor het wegsluizen van meer dan 180 miljoen euro aan dividenden naar het belastingparadijs Jersey zonder daar de verschuldigde roerende voorheffing op te betalen. De bedrijven waren van mening dat ze die niet waren verschuldigd en verwezen naar de Europese moeder-dochterrichtlijn, waardoor winstuitkeringen van dochtervennootschappen naar moedervennootschappen binnen de Europese Unie in beginsel vrij van belasting zijn. De rechtbank spreekt dat nu tegen en spreekt van 'een kunstmatige constructie die was opgezet met als doel het ontwijken van de Belgische bronbelasting'. De bedrijven moeten zowat 54,5 miljoen aan onterecht ontweken roerende voorheffing betalen.

De fiscus heeft geen extra boete gevraagd, aangezien de principiële verschuldigdheid van de roerende voorheffing belangrijker was dan een achterhoedegevecht. De eindafrekening voor de Katoen Natie-groep zal nog een stuk hoger uitvallen, aangezien er nog een rechtszaak omtrent het jaar 2019 loopt en er nog andere aan Katoen Natie verbonden vennootschappen zijn die de revue moeten passeren





