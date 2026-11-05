KCE alerte sur la pénurie de soins palliatifs pédiatriques en Belgique

Le KCE dénonce un manque structurel de financement pour les soins palliatifs pédiatriques, illustré par le témoignage d'Angelo dont le fils Devano a bénéficié du soutien du KCE et de l'équipe KOESTER de l'UZ Gand.

Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé ( KCE) émet un avertissement urgent concernant les soins palliatifs pédiatriques en Belgique. Une étude récente révèle un déficit structurel critique en termes de financement et de personnel pour ces services essentiels.

L'histoire de Devano et Angelo

Le témoignage d'Angelo, le père de l'adolescent Devano, illustre concrètement l'importance vitale de ces unités de liaison pédiatriques. Son fils est décédé à l'âge de 18 ans après une longue lutte contre une tumeur cérébrale.

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Les premiers symptômes sont apparus lorsque Devano avait huit ans, avec des céphalées, une vision double et des nausées. Les médecins ont diagnostiqué une tumeur près de son cerveau et l'ont transféré immédiatement à l'UZ Gand pour une intervention chirurgicale de quatorze heures. Le chirurgien a retiré 90 % de la tumeur, permettant à l'enfant de reprendre ses activités normales pendant plusieurs années.

Malheureusement, la tumeur a recommencé à grossir lors d'un contrôle annuel. Devano a subi une seconde opération lourde, suivie d'une rééducation. À seize ans, les médecins ont découvert que la tumeur était devenue maligne. Le jeune patient a dû subir de la chimiothérapie et des radiations, vivant désormais majoritairement à l'hôpital.

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Les traitements n'ont pas empêché la progression de la maladie. Devano a perdu la capacité de se déplacer seul et a du mal à parler. En 2024, il résidait pratiquement dans les locaux de l'UZ Gand car les médecins n'avaient plus de solutions curatives à lui offrir.

Le rôle crucial de l'équipe KOESTER

Alors que sa fin de vie s'approchait, Devano souhaitait passer ses dernières semaines chez lui à Terneuzen, aux Pays-Bas. C'est là que l'équipe KOESTER de l'UZ Gand est intervenue de manière décisive. Cette équipe spécialisée assure un soutien palliatif de confort pour les enfants et leurs familles.

Même si la famille résidait en Belgique voisine, l'équipe venait une fois par semaine pour évaluer la situation et coordonner l'aide nécessaire. Angelo souligne que la disponibilité téléphonique était la ressource la plus précieuse pour le foyer.

Le père raconte que lorsque son fils souffrait d'une douleur insupportable à deux heures du matin, il savait que l'équipe répondrait instantanément. Ces professionnels prenaient en charge la situation, appelaient une ambulance si nécessaire ou se déplaçaient rapidement pour soulager la souffrance de l'adolescent.

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Un cadre juridique obsolète

La situation de Devano n'est pas représentative de l'accessibilité générale aux soins pédiatriques. Les huit équipes de liaison pédiatriques existantes en Belgique fonctionnent toujours sous le régime d'un arrêté royal de 2010.

Ce cadre légal et financier est désormais jugé inadapté aux réalités médicales actuelles et aux besoins complexes des familles. Le KCE et les professionnels du secteur soulignent que ces règles empêchent une couverture adéquate pour tous les enfants concernés.

Appel pour une réforme structurelle

Devant cette impasse, le KCE plaide pour une durabilisation immédiate du financement public. Les experts demandent également la création d'un centre d'expertise centralisé pour uniformiser la qualité des soins.

Le passage vers les soins pour adultes à dix-huit ans constitue un autre obstacle majeur. Les familles doivent également bénéficier d'une meilleure visibilité auprès des médecins de première ligne pour assurer une transition fluide et une prise en charge globale des enfants en fin de vie.