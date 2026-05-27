Kenneth Iwamasa veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel in zaak-Perry

In de Verenigde Staten veroordeelde een rechter Kenneth Iwamasa , de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry , tot 3 jaar en 5 maanden cel. Iwamasa had ketamine bij Perry geïnjecteerd, waarna de acteur later overleed.

Daarnaast kreeg hij 2 jaar voorwaardelijk en moet hij een boete van 10.000 dollar betalen. Perry stierf in zijn jacuzzi in Los Angeles, waar Iwamasa hem levend had gezien. Iwamasa is de vijfde veroordeelde in de zaak-Perry. Drugsdealster Jasveen Sangha, veroordeeld tot 8 tot 30 maanden cel, verkocht de flesjes ketamine die tot Perrys dood leidden voor 2.000 dollar per stuk.

Fleming, een tussenpersoon, kreeg 2 jaar cel voor zijn aandeel in de drugshandel. Perry kreeg ketamine toegediend om depressie en angst te behandelen, maar toen zijn arts zijn dosis niet wilde verhogen, ging hij op zoek naar andere artsen die hem de drugs wel wilden geven. Deze artsen werden beschuldigd van misbruik van hun positie en vertrouwen





