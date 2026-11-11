Ketamine : le témoignage de Joyce et la hausse des patients en Belgique

Une jeune femme de 28 ans raconte comment la ketamine a pris le contrôle de sa vie, tandis que le urologue Gunter De Win alerte sur des lésions de la vessie.

Joyce, âgée de 28 ans, témoigne dans l'émission VRT NWS Pano de la manière dont la ketamine a progressivement pris le contrôle de son existence. Après des années de dépendance, elle décrit aussi les problèmes de santé qui la touchent encore aujourd'hui. Le reportage de VRT NWS Pano met en lumière une hausse marquée de la consommation de cette drogue en Belgique.

Joyce n'avait que 20 ans lorsqu'elle a consommé de la ketamine pour la première fois, il y a 8 ans, lors d'une soirée à laquelle elle se rendait. Ce soir-là, elle ne disposait pas de son cannabis habituel et un ami lui a proposé de tester la ketamine. Elle décrit un effet immédiat, qui a duré une demi-heure, et une envie aussitôt irrépressible de recommencer.

Also read Publicité pour Mounjaro en Belgique : Le ministre de la Santé demande une enquête de l'AFMPS

Comment la ketamine a englouti la vie de Joyce

La ketamine a rapidement remplacé toutes les autres activités de Joyce, selon son propre récit. Elle explique avoir continué à en prendre parce qu'elle se sentait mal dans sa peau et que la substance lui procurait un sentiment de confort. Au fil du temps, sa consommation a atteint plus de 3 grammes par jour.

Joyce décrit des journées entières consacrées à la drogue, sans presque aucun autre repas que celui d'une seule prise alimentaire par jour. Une seule sortie quotidienne restait au programme, une promenade avec son chien qui la conduisait jusqu'à son dealer et la ramenait chez elle. Lorsque sa réserve était épuisée, elle se couchait, car elle devenait selon ses mots ambetant.

Advertisement

Une hausse des patients confirmée par les médecins

Les médecins constatent eux aussi une progression nette des cas liés à la ketamine, d'après l'enquête de VRT NWS Pano. Le urologue Gunter De Win, qui exerce à l'UZA, recevait environ 2 patients par an liés à la ketamine il y a 10 ans. Aujourd'hui, il en suit plus de 100.

Gunter De Win affirme que ses consultations sont remplies de patients consommateurs et qu'il en voit arriver de nouveaux chaque semaine. Selon lui, la majorité de ses patients ont entre 20 et 29 ans, mais les consommateurs sont parfois beaucoup plus jeunes. Une patiente interrogée par VRT NWS Pano explique avoir commencé à consommer à l'âge de 13 ans, en dissimulant facilement sa consommation à son entourage, y compris à ses parents.

Des lésions de la vessie aux conséquences durables

La ketamine peut endommager gravement la vessie et, dans certains cas, de façon irréversible, selon les urologues cités dans le reportage. Ces praticiens parlent même de 'ketamineblaas' pour désigner cette atteinte spécifique. Les lésions ne se limitent pas à la vessie, car les uretères et les reins peuvent également être touchés.

Gunter De Win décrit une vessie qui devient très petite, provoquant une douleur intense. Ses patients souffrent souvent d'incontinence et doivent uriner toutes les 10 à 20 minutes. Joyce confirme ces symptômes, en expliquant qu'elle ne pouvait plus retenir son urine et souffrait de crampes et de douleurs importantes, ce qui l'a poussée à demander de l'aide.

Advertisement

Joyce a cessé de consommer, mais ses douleurs persistent. Elle explique qu'elle ne peut plus faire de vélo ni de longues marches, et qu'elle doit systématiquement vérifier la présence de toilettes avant chaque déplacement. Gunter De Win observe aussi un cercle vicieux, car l'isolement social causé par ces problèmes conduit parfois les consommateurs à reprendre la ketamine.

Un marché noir qui rend la ketamine plus accessible

Gunter De Win redoute une aggravation de la situation, car la ketamine devient de plus en plus facile à obtenir et son prix sur le marché noir baisse. Plusieurs de ses patients lui ont indiqué que le prix avait fortement chuté, ce qui laisse présager, selon lui, un nombre encore plus élevé de patients à l'avenir.

VRT NWS Pano a retracé le parcours de la ketamine, depuis les usines en Inde, où elle est fabriquée comme médicament, jusqu'en Allemagne, où elle entre légalement par tonnes. Une grande partie de ce stock disparaît ensuite sur le marché noir européen. Joyce, de son côté, ne consomme plus depuis 8 mois et construit une nouvelle vie sans ketamine. Les personnes qui s'interrogent sur les drogues ou qui ont besoin d'écoute peuvent contacter la Druglijn au 078 15 10 20, Tele-Onthaal au 106 ou Awel au 102.