Kevin De Bruyne condamne l'ingérence des médias italiens concernant sa famille et son futur. Le milieu de terrain de Manchester City répond aux rumeurs de transfert avant le choc en Ligue des Champions.

Kevin De Bruyne a fermement réagi contre la couverture médiatique italienne concernant sa vie privée et les rumeurs de transfert, juste avant la rencontre décisive entre Naples et Manchester City en Ligue des Champions. Le milieu de terrain belge de 35 ans a estimé nécessaire de clarifier la position du club et de sa famille face aux insinuations publiées récemment.

Colère face à l'ingérence médiatique italienne

Kevin De Bruyne, également connu sous le nom de Diable Rouge, a exprimé sa frustration concernant les articles publiés ces derniers jours qui mentionnaient son nom en lien avec le PSV Eindhoven. Il a également dénoncé l'attention portée à sa compagne, Michele Lacroix, qui fait l'objet de discussions en Italie suite à la réapparition d'une interview vieille de plusieurs mois. Dans cette déclaration, elle admettait que la vie napolitaine n'était pas toujours simple pour la famille De Bruyne.

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Le joueur de Manchester City a tenu à mettre les choses au point lors d'une conférence de presse. Il a déclaré que la presse italienne n'avait aucune raison de s'immiscer dans sa sphère personnelle. Il a ajouté que cet engouement médiatique avait créé un vacarme inutile, soulignant que la plupart des journalistes n'avaient pas lu l'interview dans son intégralité, ce qui aurait permis de comprendre le vrai message de sa partenaire.

Protection de la vie privée et de la famille

Pour Kevin De Bruyne, cette affaire a pris une ampleur démesurée et n'a aucun fondement logique. Il a raconté qu'il avait commencé à recevoir des réactions négatives dès son retour en Belgique, affectant également sa femme et les membres de sa famille. Des photos de leur domicile ont même été diffusées en ligne, ce que le joueur juge totalement inacceptable.

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Le professionnel a insisté sur le fait que personne ne connaît vraiment sa vie privée et que ce n'est pas à la presse d'en savoir davantage. Il a rappelé que les personnes travaillant avec lui savent pertinemment qu'elles ne doivent rien divulguer sur ces sujets sensibles. Son ton était ferme, démontrant son refus catégorique de laisser les médias envahir son espace personnel.

Contexte du choc en Ligue des Champions

Ces tensions interviennent à un moment crucial pour Manchester City, qui s'apprête à affronter Naples dans un match essentiel de la Ligue des Champions. Les performances de Kevin De Bruyne seront déterminantes pour le succès de l'équipe anglaise. Le contexte médiatique ne doit pas distraire le joueur de ses obligations sportives face à ce rival italien redoutable.

Les débats sur son futur restent vifs, avec le PSV cité comme éventuel destinataire. Cependant, l'objectif immédiat reste la compétition en cours. La réaction de Kevin De Bruyne montre qu'il cherche à protéger son environnement proche tout en se concentrant sur ses performances sur le terrain lors de ce choc de haut niveau.