Le Napoli pourrait libérer Kevin De Bruyne cet hiver. L'entité belge, bien rémunéré, quitte un vestiaire en crise pour alléger la masse salariale du club napolitain.

Le Napoli pourrait se séparer de Kevin De Bruyne dès le mercato hivernal, bien que l'attaquant belge soit contractuellement lié au club campanien jusqu'en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Selon les révélations du quotidien sportif italien Il Mattino, la direction du club n'exclut nullement la possibilité d'un départ anticipé pour le milieu de terrain star, alors que la situation sportive et interne de l'équipe se détériore rapidement.

Performance inégale du Napoli

Le club napolitain traverse une période difficile sur les terrains, occupant actuellement la dixième place de la Serie A après onze journées disputées. Sa trajectoire est encore plus inquiétante en Ligue des Champions, où il se classe vingt-septième de la phase de poules avec un bilan décevant de trois points acquis pour douze possibles.

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Crise du vestiaire napolitain

Kevin De Bruyne contribuerait selon les rumeurs à la mauvaise ambiance qui règne au sein du vestiaire. L'entité belge, souvent cité dans les conflits internes, pourrait être un facteur de division parmi les coéquipiers, exacerbant les tensions existantes au sein du groupe professionnel.

La défaite historique contre Porto

La lourde défaite subie face au FC Porto lors d'un match de Ligue des Champions, sur le score de quatre buts à un, a servi de catalyseur aux critiques. Lorenzo Lucca, lors de cet affrontement décisif, a adressé un message virulent à la presse italienne, affirmant qu'il s'agissait de l'exemple parfait d'une équipe napolitaine en pleine crise, tant technique qu'émotionnelle.

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Tensions et faiblesse mentale

Cette défaite a également révélé des désaccords profonds entre les joueurs eux-mêmes. Après cette nouvelle perte cette saison, le groupe montre son plus mauvais côté en termes de force mentale, selon les analyses de la presse spécialisée. La cohésion du vestiaire semble fracturée, ce qui pourrait justifier les décisions administratives à venir.

Allègement de la masse salariale

L'avenir de Kevin De Bruyne à Naples est donc sérieusement remis en question par la direction du club entraîné par Luciano Spalletti. Le club pourrait profiter d'un départ du Belge pour alléger sa masse salariale. L'entité belge est l'un des joueurs les mieux rémunérés de Serie A, touchant aux environs de six millions d'euros par an.