Kilian Jornet Frappé par Un Nouveau Défi: A Travers les Montagnes en Un Mois

Le champion ultra-trail Kilian Jornet va s'attaquer à un nouveau défi époustouflant: 'Els Cims de la Meva Vida', un voyage extrême de près de 1.000 km à pied et 3.900 km à vélo, en un mois seulement!

Kilian Jornet est un coureur ultra-trail catalan, connu pour repousser les limites du possible. Issu des montagnes, il a grandi dans un refuge pyrénéen et a appris à gravir avant de courir. Son talent s'est développé sur les pentes des Alpes, des Pyrénées et de l'Himalaya, où il a battu des records et remporté des compétitions prestigieuses comme la Sierre-Zinal, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc et la Hardrock Hundred Mile Endurance Run.

Désormais, il s'attaque à un nouveau défi : 'Els Cims de la Meva Vida', un itinéraire incroyablement long qui le conduira àcourir, à marcher et à escalader sur près de 1.000 kilomètres avant de parcourir 3.900 kilomètres à vélo, un défi équivalent à un Tour de France cycliste, le tout en un mois.Jornet n'a pas peur de l'effort autant que des imprévus qui pourraient surgir sur son chemin : rencontres avec des camions, traversée d'orages, voire des pumas. Ses succès dans des épreuves aussi extrêmes se expliquent par une combinaison de facteurs. Avant tout, il trouve dans les montagnes une source d'inspiration et de sagesse. La nature l'élève à l'humilité et à la patience. Son enfance passée dans le refuge Cap del Rec lui a appris à vivre en symbiose avec l'environnement, à développer ses sens et à respecter la montagne. Depuis son enfance, il ressent cette connexion profonde avec les sommets, que ce soit en dégustant un lever de soleil sur un paysage alpin ou en admirant un ciel étoilé.Cette connexion à la nature le pousse également à s'engager dans une démarche écologique. Il a participé à des opérations de nettoyage sur le mont Blanc, choqué par la présence de plastique dans des endroits autrefois immaculés. Fondateur de la Fondation Kilian Jornet et de la marque de chaussures de trail durables NNormal, il est convaincu de son devoir de protéger l'environnement qui l'a tant nourri. Jornet excelle dans plusieurs disciplines : l'alpinisme, le trail, l'ultramarathon. Sa réussite s'explique par une combinaison de predispositions génétiques et d'un entraînement rigoureux. Ses capacités physiques hors du commun sont le fruit de longues randonnées, de séances de fractionné, de musculation et d'une récupération ultra-rapide, lui permettant de maintenir un niveau d'effort exceptionnel durant des heures. Ses expéditions n'ont pas seulement pour objectif de repousser ses propres limites, mais aussi de montrer aux autres que tout est possible avec de la détermination et de la passion





