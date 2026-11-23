La sœur du leader nord-coréen Kim Yo Jong menace de fermer le bureau diplomatique suisse à Pyongyang suite aux sanctions de Berne sur le camp de Songdowon, créant une crise avec l'Occident.

Kim Yo Jong a menacé mardi la fermeture du bureau diplomatique suisse à Pyongyang en raison des sanctions imposées par Berne sur un camp d'enfants. Cette décision intervient un mois après la réouverture du bureau à Pyongyang par la Suisse dans un contexte de tensions accrues avec le régime nord-coréen. Le pays occupe une place stratégique comme médiateur occidental dans la péninsule.

Les sanctions suisses sur le camp de Songdowon

Le gouvernement suisse a sanctionné le Camp international pour enfants de Songdowon le 4 novembre à la demande de l'UE et du Royaume-Uni. Ce centre situé près de Wonsan est accusé d'endoctrinement idéologique et de russification d'enfants ukrainiens. Les avoirs étrangers du camp sont gelés et ses dirigeants ne peuvent plus voyager en Suisse. Berne affirme que ce lieu contribue au transfert d'enfants depuis des territoires ukrainiens occupés.

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La réaction officielle de Kim Yo Jong et KCNA

Kim Yo Jong a déclaré que le bureau diplomatique suisse avait spontanément perdu sa raison d'être suite à ces mesures. Elle a précisé que le gouvernement nord-coréen examinerait le retrait de la mission dans les prochains jours. L'agence officielle KCNA a rapporté ces propos en soulignant la souveraineté de la RPDC. La diplomate critique la ligne de Bruxelles et de Londres qui nie les droits du peuple nord-coréen.

Un rôle de médiateur historique et sa menace

La Suisse a longtemps servi d'intermédiaire entre Pyongyang et les pays occidentaux avant la fermeture de son bureau en 2020. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis avait visité la ville en octobre pour relancer le dialogue. Cette présence diplomatique reste cruciale pour les contacts officiels avec le régime. Une fermeture priverait Pyongyang d'un canal précieux avec l'Occident selon les analystes.

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Contexte géopolitique et programmes nucléaires

La Corée du Nord est devenue un allié majeur de la Russie dans la guerre en Ukraine tout en étant sous sanctions de l'ONU. Le pays accélère ses programmes militaires et nucléaires malgré l'isolement international. Des négociations avec Washington sur des rencontres entre Kim Jong Un et Donald Trump ont échoué. Les conditions posées par Pyongyang étaient jugées inacceptables par la partie américaine lors de ces pourparlers.

Perspectives diplomatiques et analyses régionales

Lim Eul-chul de l'université Kyungnam juge la fermeture du bureau comme une perte pour la médiation informelle. La Suisse reste un pays neutre où Kim Jong Un a passé une partie de son enfance. Les relations bilatérales restent tendues malgré les tentatives de dialogue politique. L'avenir des liens entre Berne et Pyongyang dépendra de l'évolution des sanctions et du conflit ukrainien.