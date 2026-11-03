Kimi Antonelli champion du monde : 20 millions d'euros de bonus et une revalorisation salariale x5

Kimi Antonelli, 20 ans, remporte le titre de champion du monde de Formule 1 avec 20 millions d'euros de primes. Mercedes prévoit de multiplier son salaire par cinq jusqu'en 2030, un jackpot record pour le pilote italien.

Kimi Antonelli, le jeune pilote italien de Mercedes, vient de marquer l'histoire de la Formule 1 en remportant le titre de champion du monde à seulement 20 ans. Cette victoire décisive, acquise lors du Grand Prix du Mexique dimanche dernier, représente le Graal tant attendu pour sa jeune carrière. Au-delà de l'émotion pure, cette consécration sportive s'accompagne de conséquences financières immédiates et considérables pour le pilote.

Une prime exceptionnelle de 20 millions d'euros

Les informations rapportées par F1i confirment que Mercedes a décidé d'offrir un véritable pont d'or à sa nouvelle pépite. Kimi Antonelli va percevoir une prime de performance exceptionnelle s'élevant à 20 millions d'euros. Cette somme constitue une reconnaissance directe de sa performance sportive, mais aussi une stratégie de fidélisation de la part de l'écurie allemande.

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Actuellement, le pilote de 20 ans perçoit un salaire annuel d'environ 6 millions d'euros. Le versement de cette prime de 20 millions d'euros représente donc une augmentation soudaine et massive de ses revenus, lui permettant de se mettre financièrement à l'abri pour les années à venir. C'est un jackpot significatif qui récompense son titre de champion du monde.

Une prolongation de contrat jusqu'en 2030

Même si l'impact immédiat est la prime, Mercedes vise le long terme avec une intention claire de prolonger le contrat de l'Italien de deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2030. Cette extension de carrière garantit à Antonelli une stabilité financière et professionnelle rare dans ce sport à haut risque. L'objectif est de s'assurer que le nouveau roi de la F1 reste sous le signe de l'étoile pour la durée de sa prime.

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Avec cette extension, le nouveau salaire annuel de Kimi Antonelli atteindrait environ 30 millions d'euros. Ce chiffre représente une multiplication par cinq de son revenu actuel de 6 millions d'euros. Cette revalorisation place son traitement dans la fourchette de prix habituelle d'un pilote champion du monde, validant ainsi son statut d'élite mondiale par les simples chiffres.

Choix du casque et héritage historique

Malgré son sacre, Kimi Antonelli a indiqué ne pas vouloir utiliser le numéro 1 la saison prochaine. Le jeune champion du monde de l'histoire préfère conserver son numéro 12, une décision personnelle révélée à l'issue de sa victoire au Mexique. Cette préférence illustre son attachement à son identité sportive malgré son nouveau statut royal dans la discipline.

Ce titre fait de lui le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1, un record qui le distingue définitivement de ses pairs. Des figures comme Sebastian Vettel ont déjà salué cette performance exceptionnelle, soulignant la rareté d'une telle réussite à un âge aussi précoce. Cette reconnaissance par les anciens conforte sa légitimité immédiate sur la grille de départ future.