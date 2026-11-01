Kimi Antonelli Champion du Monde F1, Max Verstappen Vainqueur au Mexique

Kimi Antonelli devient le plus jeune champion de Formule 1 à 20 ans. Max Verstappen remporte le Grand Prix du Mexique sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico.

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Mexique, seizième étape de la saison, qui constituait la dix-neuvième manche des vingt-trois prévues du championnat du monde. L'événement s'est déroulé dimanche sur le circuit de l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico. Cette victoire s'inscrit dans un contexte historique marqué par le sacre de Kimi Antonelli, qui a confirmé son titre mondial en terminant troisième de l'épreuve. Le pilote Mercedes, âgé de vingt ans et soixante-huit jours, est ainsi devenu le plus jeune champion de l'histoire de la discipline. Il devait impérativement finir dans les neuf premières places pour s'assurer la couronne. Avec un total de trois cent cinquante points, il devance désormais son premier dauphin, Max Verstappen, de cent dix-neuf points. Cette avance est suffisante pour qu'il ne puisse plus être rejoint dans les quatre dernières courses de la saison.

Stratégie et Intermptions Majeures

La course a commencé avec le Britannique Lewis Hamilton parti en pole position. Très rapidement, dès le quatrième virage, il a été dépassé par son coéquipier chez Ferrari, le Monégasque Charles Leclerc. Max Verstappen, pilotant pour l'écurie Red Bull, a également pris l'avantage sur Hamilton à ce moment charnière de la course. Le déroulement de l'épreuve a été perturbé par un incident technique majeur survenant après quarante-quatre tours. Valtteri Bottas, qui conduisait la Cadillac, a subi une rupture de la suspension avant gauche de sa monoplace. Cet accident a provoqué sa sortie de piste, bien que le pilote finlandais en soit sorti indemne, bien que visiblement sonné après avoir quitté son véhicule.

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Cette sortie de piste a entraîné l'intervention immédiate de la voiture de sécurité sur la piste. La situation s'est ensuite compliquée par l'affichage d'un drapeau rouge, ce qui a forcé l'arrêt complet de la compétition. Les pilotes ont ainsi eu la possibilité de passer par les stands pour effectuer des changements de pneus ou des réglages durant cette pause. La course a repris trente minutes plus tard avec un nouveau départ arrêté. Max Verstappen, qui occupait la première place à vingt-cinq tours de la fin, a dû faire face à une tentative de dépassement de la part de Lewis Hamilton au redémarrage. Cependant, le pilote de Red Bull a réussi à résister à cette pression et à conserver son avantage.

Kimi Antonelli Conforte Sa Position

À la reprise de la course, Kimi Antonelli a été positionné en quatrième place. Il a rapidement effectué une manœuvre de dépassement pour passer devant Charles Leclerc, consolidant ainsi sa position dans le top trois. L'intensité de la course a encore augmenté avec une nouvelle interruption survenant au tour cinquante-neuf. Cette nouvelle intervention de la voiture de sécurité était due à un accrochage entre la McLaren d'Oscar Piastri et la Racing Bull d'Arvid Lindblad. Cet incident a envoyé le pilote de la McLaren hors de la piste, perturbant davantage la hiérarchie provisoire des coureurs.

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Les pilotes ont finalement pu reprendre la course au tour soixante-deux, alors qu'il ne restait plus que neuf tours à parcourir avant l'arrivée. Malgré ces interruptions fréquentes et ces changements de dynamique, la hiérarchie en tête du Grand Prix a peu évolué durant les dernières boucles. Max Verstappen a réussi à signer sa troisième victoire de la saison en franchissant la ligne d'arrivée devant Lewis Hamilton. Kimi Antonelli, quant à lui, a achevé la course à la troisième place, ce qui lui a suffi pour être victorieux dans les quatre dernières manches précédentes, dont celle disputée dimanche dernier aux États-Unis.

Prochaines Épreuves et Calendrier

Avec cette victoire et ce titre acquis d'avance, les regards se tournent désormais vers les prochaines étapes du calendrier. Les pilotes se retrouveront dès le week-end prochain à Sao Paulo pour disputer le Grand Prix du Brésil. Cette étape au Brésil est traditionnellement très intense et pourrait offrir de nouvelles surprises. Après cette échéance brésilienne, le championnat se poursuivra par le Grand Prix de Las Vegas, qui se tiendra du dix-neuf au vingt et un novembre.

Le calendrier se concentrera ensuite sur l'Asie et le Moyen-Orient pour clore la saison. Le Grand Prix du Qatar sera programmé du vingt-sept au vingt-neuf novembre, offrant une course nocturne spectaculaire. La dernière manche du championnat, le Grand Prix d'Abou Dhabi, se déroulera du quatre au six décembre. Ces quatre courses finales permettront de voir s'affronter les pilotes restants, mais le titre mondial est désormais officiellement attribué à Kimi Antonelli, marquant une nouvelle ère dans l'histoire de la Formule 1.