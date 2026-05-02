Kimi Antonelli en tête à Miami : un Grand Prix sous tension avec Verstappen et Leclerc

Kimi Antonelli domine le championnat de Formule 1 avec une troisième pole position consécutive à Miami. La course, prévue ce dimanche, pourrait être perturbée par un orage, mais promet un duel serré entre Antonelli, Verstappen et Leclerc.

Quel début de saison pour Kimi Antonelli ! Leader du championnat du monde, l’Italien a réalisé sa troisième pole consécutive ce samedi à Miami et rêve de monter sur la plus haute marche du podium… pour la troisième fois de rang.

Mais la tâche ne s’annonce pas facile pour le protégé de Toto Wolff, qui devra contenir la Red Bull revigorée de Max Verstappen et la Ferrari de Charles Leclerc. À noter que quatre écuries différentes occupent les quatre premières places puisque Lando Norris est quatrième. Une course qui pourrait tout de même connaître une modification d’horaire en raison d’un orage prévu en Floride.

Le Grand Prix est initialement prévu à 16h, heure locale (22h en Belgique), mais la FIA pourrait décider de modifier l’heure et demander aux 22 pilotes de prendre la piste avant le début des intempéries. Alors qui s’offrira ce quatrième rendez-vous de la saison ? Réponse ce dimanche dès 21h30 pour Warm Up, à moins que la FIA n’en décide autrement, avant de vivre le départ d’une course à suivre en direct sur les médias de la RTBF.

Kimi Antonelli, jeune prodige italien, continue de marquer les esprits en dominant le championnat de Formule 1. Sa performance à Miami, avec une troisième pole position consécutive, confirme son statut de favori.

Cependant, la concurrence se fait de plus en plus pressante avec Max Verstappen, toujours aussi redoutable au volant de sa Red Bull, et Charles Leclerc, déterminé à faire briller sa Ferrari. Lando Norris, quant à lui, apporte une touche de surprise en se classant quatrième, prouvant que McLaren est de retour dans le haut du classement.

Cette diversité au sommet promet un spectacle intense lors du Grand Prix de Miami, où chaque pilote devra faire preuve de stratégie et de talent pour l’emporter. La menace d’un orage en Floride ajoute une dimension supplémentaire à cette course déjà palpitante. La FIA, consciente des risques, pourrait décider d’avancer l’heure du départ pour éviter les intempéries. Si la course se déroule comme prévu à 16h heure locale, les téléspectateurs belges pourront suivre le spectacle à partir de 22h.

En cas de modification, la RTBF ajustera sa programmation pour permettre aux fans de ne rien manquer de cette bataille sur l’asphalte. Avec des pilotes aussi talentueux et des conditions météo imprévisibles, ce Grand Prix de Miami s’annonce comme l’un des plus excitants de la saison. Les regards seront tournés vers Antonelli, Verstappen et Leclerc, mais aussi vers les autres prétendants, prêts à saisir la moindre opportunité pour briller sous les projecteurs de Miami





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