Kimi Antonelli : Une Domination Historique à Miami

Kimi Antonelli enchaîne les victoires et les records de précocité en Formule 1, dominant le Grand Prix de Miami et prenant la tête du championnat. Analyse des performances des autres équipes et pilotes.

Kimi Antonelli continue de battre des records de précocité ! Il devient le plus jeune leader du championnat du monde et le troisième pilote à remporter ses trois premières courses consécutives, après Ayrton Senna en 1985 et Michael Schumacher en 1994.

Le protégé de Toto Wolff a également réalisé l'exploit de remporter ses trois premières victoires en partant à chaque fois de la pole position, une première dans l'histoire de la Formule 1. Cette performance lui permet de prendre une avance de 20 points sur son coéquipier George Russell, qui reste cependant serein, soulignant l'imprévisibilité du championnat et le phénomène de momentum qui peut rapidement changer la donne.

Alors que Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen avaient animé le championnat en 2025, ils ont connu un début de saison difficile. La trêve imposée a permis aux équipes McLaren et Red Bull de réduire l'écart avec Mercedes. Norris a d'ailleurs été le premier à briser la domination de Mercedes en remportant la course sprint samedi. Le double podium de McLaren dimanche, combiné à la cinquième place de Verstappen, représente leur meilleur résultat de la saison.

Verstappen se dit confiant grâce aux progrès significatifs de sa RB22, tandis que son coéquipier Isack Hadjar a connu un week-end difficile, marqué par une disqualification en qualifications et un abandon en course. Ferrari, qui espérait réduire l'écart avec Mercedes, a été déçue par ce week-end en Floride, voyant McLaren se rapprocher de la tête.

Malgré un déficit de puissance moteur par rapport à Mercedes, Leclerc aurait pu obtenir un podium, mais une erreur lors de son arrêt au stand a ruiné ses chances de victoire. Il a finalement terminé huitième après une pénalité de 20 secondes. Lewis Hamilton a eu du mal à trouver le rythme sur ce circuit et n'a jamais été en mesure de se battre pour le top 5.

Alpine, en préparation du nouveau règlement, semble avoir fait un pari réussi, avec 23 points en quatre courses, se positionnant comme la cinquième force du plateau. Williams a également réalisé un week-end encourageant, plaçant ses deux pilotes dans le top 10 pour la première fois de la saison. Le Grand Prix de Miami s'est déroulé sans perturbations météorologiques majeures, malgré les menaces de pluie, grâce à un changement d'heure de départ décidé par la FIA. Le prochain rendez-vous est prévu dans trois semaines au Canada





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