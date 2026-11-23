Karrewiet et nws.nws.nws dévoilent les shortlists du Kinderwoord et du Tienerwoord 2026. Découvrez les termes choisis par la jeunesse flamande et votez avant le 29 novembre pour l'annonce le 1er décembre.

La jeunesse flamande est de nouveau en ébullition tandis que Karrewiet, le programme jeunesse de VRT NWS et Ketnet, et nws.nws.nws lancent leur annuelle compétition linguistique. Pour la 16e édition consécutive, Karrewiet recherche le Kinderwoord van het Jaar pour 2026, tandis que nws.nws.nws marque sa 8e participation pour désigner le Tienerwoord van het Jaar. Cette rivalité linguistique met en lumière le vocabulaire spécifique qui distingue les enfants et les adolescents de la génération adulte.

Décryptage de la Shortlist des Mots Enjeux

La shortlist 2026 présente cinq mots choisis par les enfants eux-mêmes, des termes souvent incompris par les adultes mais omniprésents dans leurs échanges quotidiens. Les votants, principalement des Ketnetters, ont sélectionné ces termes via la page Karrewiet sur la plateforme VRT MAX. Parmi les candidats figurent des expressions comme Aura, qui décrit une vibe cool ou une action impressionnante, et Bro, un terme d'appellation populaire resté incontournable depuis sa victoire en 2023.

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Le mot Aura est utilisé pour saluer une action super cool ou pour attribuer des points supplémentaires à l'élégance de quelqu'un, comme dans l'expression "plus 1000 aura points". En contraste, Bro reste un classique indémodable pour s'adresser à ses amis, qu'ils soient garçons ou filles, démontrant sa résilience face aux nouvelles tendances éphémères. Ces choix reflètent une culture où le statut social et l'approbation peer-to-peer sont véhiculés par un lexique spécifique et évolutif.

Les autres termes de la catégorie enfants incluent des exclamations sans définition fixe, souvent utilisées pour marquer l'échec ou la négation, ainsi que Tuff, emprunté à l'anglais "tough" pour désigner quelque chose de courageux ou d'impressionnant. Ces mots illustrent comment le langage des jeunes intègre des influences globales tout en créant ses propres nuances sémantiques pour exprimer des émotions complexes ou des jugements de valeur rapides sur leurs pairs.

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La Dynamique de la Concurrence Linguistique

La compétition entre les deux programmes officiels de VRT NWS crée un intérêt renouvelé chaque année, surtout après que les enfants et les teenagers aient élu le même mot pour la première fois l'année dernière. Le mot "6 7" avait dominé le scrutin précédent, soulevant la question de savoir si un nouveau terme parviendrait à le surpasser ou à marquer une rupture générationnelle différente. Cette répétition du succès de "6 7" souligne la puissance des tendances virales sur les plateformes sociales dans la formation du vocabulaire adolescent.

Côté teenager, nws.nws.nws a vu près de 118 000 votes être castés lors de l'édition précédente, prouvant l'engagement massif de cette tranche d'âge. Les gagnants historiques depuis 2019 incluent des termes comme yeet, simp, bestie, et smash, reflétant l'influence continue d'internet et des memes sur la langue française et flamande. La course au Tienerwoord devient ainsi un baromètre sociologique précis des préoccupations et des modes de communication de la jeunesse urbaine et digitale.

Candidats et Origines Culturelles Variées

Les termes en lice pour la catégorie teenager proviennent de sources diverses, allant des comptes TikTok comme MeidenLife à des influences arabes et anglaises. L'expression "erg of maakt niet uit ?" a gagné en popularité grâce à ses réactions sur les réseaux sociaux, tandis que "Huss huss huss" onomatopéie l'effort physique ou la vitesse. Ces mots démontrent comment le bruit et l'action sont intégrés dans le langage parlé pour communiquer l'intensité ou l'urgence d'une situation.

Des mots anglais comme lowkey, signifiant "en fait" ou "furtivement", et Peak, évoquant un point culminant absolu, sont profondément ancrés dans le lexique. De même, un terme dérivé de l'arabe et utilisé en français pour exprimer la surprise ou demander confirmation fait son apparie. Cette hybridation linguistique montre que les jeunes Flamands ne se contentent pas d'emprunter des mots, mais les adaptent pour servir leurs besoins communicatifs précis dans un monde connecté.

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Procédure de Vote et Calendrier Officiel

Le processus démocratique de désignation se déroule en ligne, offrant une accessibilité maximale aux participants. Les utilisateurs peuvent exercer leur droit de vote pour le Kinderwoord van het Jaar et le Tienerwoord van het Jaar jusqu'à dimanche 29 novembre à 20 heures. Les plateformes VRT MAX pour Karrewiet et le site web de nws.nws.nws constituent les seuls canaux officiels pour garantir la transparence et l'authenticité du scrutin mené par la jeunesse.

Les résultats finaux, qui détermineront les mots les plus représentatifs de l'année écoulée, seront annoncés publiquement le lundi 1er décembre. Cette date marque la conclusion d'un débat sociétal léger mais significatif sur l'évolution de la langue. Les noms précédents, allant de Boeieeeuhh! à Glamour, serviront de référence pour mesurer si les nouveaux candidats parviendront à inscrire leur marque dans l'histoire linguistique flamande ou s'ils resteront de simples phénomènes de passage.