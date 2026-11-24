Een bijna driejarig jongetje liep zelfstandig weg van opvang Eppie Eppie in Ekeren. De politie en Helan onderzoeken hoe dit ongeval kon plaatsvinden.

Een ernstig veiligheidsincident heeft zich deze maandagavond afgespeeld in Ekeren, wanneer een kleuter uit de buitenschoolse opvang Eppie Eppie ontsnapte en zichzelf naar huis wandelde. De bijna driejarige jongen verliet de instelling zonder dat de aanwezige begeleiders dit direct bemerkten, waardoor hij enige tijd alleen door de straten trok. Voorbijgangers merkten het kind later op en schakelden de hulpdiensten in, wat leidde tot een succesvolle reddingsoperatie. De politie van Antwerpen bevestigde dat het jongetje intussen veilig in de armen van zijn moeder was beland in de crèche.

Onmiddellijke redding en politionele interventie

De situatie kreeg een wending toen Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie, de details van de interventie bekendmaakte. De voorbijgangers die het verdwaalde kind bemerkten, hebben zich onmiddellijk over hem ontfermd en de politie gebeld om ondersteuning aan te vragen. Tegelijkertijd had de vader van het jongetje, die nog op het werk in Brussel was, een melding ontvangen via een slimme deurbel op zijn smartwatch. Hij zag dat zijn zoon plotseling alleen en zonder jas aan de voordeur stond staan.

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De vader alarmeerde onmiddellijk zijn vrouw en probeerde zowel de opvang als buurtbewoners te bereiken. De politieagenten hebben het jongetje uiteindelijk opgevangen tot de moeder in de crèche was aangekomen. Vervolgens hebben de agenten hem naar haar toe gebracht om hem veilig aan haar over te dragen. Voorlopig is er geen klacht ingediend bij de rechtbanken, maar de autoriteiten brengen nu in kaart hoe dit precies kon gebeuren en welke fouten er zijn gemaakt.

Verantwoordelijkheid genomen door Helan en directeur

Filip Standaert, de directeur kinderopvang bij Helan, de organisatie boven Eppie Eppie, nam de volle verantwoordelijkheid voor dit incident. Hij verklaarde maandagavond dat het kind de buitenschoolse opvang had verlaten zonder dat de begeleiders het opmerkten. Standaert benadrukte dat een dergelijke situatie absoluut niet had mogen gebeuren en dat ze dit incident zeer ernstig nemen. Het kind is nu veilig en wel, wat een opluchting is voor alle betrokkenen.

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Het incident heeft geleid tot een scherpe afrekening binnen de organisatie, waarbij de directeur duidelijk stelde dat er geen twijfel mogelijk is over de ernst van de fout. Helan heeft het incident ook gemeld aan de bevoegde instanties, conform de strikte protocollen voor dergelijke voorvallen in de kinderopvang. De focus ligt nu volledig op het herstel van het vertrouwen en het garanderen van de veiligheid van de kinderen in de toekomst.

Diepgaand onderzoek naar veiligheidsprotocollen

In samenwerking met de kinderbegeleiders, de teamleider, de school en de ouders wordt momenteel een grondig onderzoek ingesteld naar de precieze omstandigheden van de ontsnapping. Filip Standaert gaf aan dat deze analyse cruciaal is om vast te stellen welke maatregelen genomen moeten worden om te vermijden dat zich zoiets in de toekomst opnieuw voordoet. Het team werkt hard aan het in kaart brengen van de hiaten in de huidige veiligheidsoplossingen.

De bevindingen uit dit onderzoek zullen leiden tot concrete actiepunten voor de organisatie. Het is de bedoeling om de protocollen rondafsluiting en toezicht te versterken, zodat dergelijke incidenten in de toekomst onmogelijk worden. De betrokken partijen hopen hiermee de veiligheid van de kleuters in Ekeren en elders blijvend te verbeteren. De communicatie met de ouders blijft centraal staan tijdens dit proces om transparantie en vertrouwen te herstellen.