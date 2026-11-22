比利时皇家气象研究所发布黄色警报，全国道路存在结冰风险，最低气温降至-6度。预计未来几天寒冷天气将持续，需警惕交通隐患。

Le Service Public Fédéral Météo Belgique, connu sous le nom de KMI, a émis un avertissement officiel ce matin pour l'ensemble du territoire national. L'autorité météo rologique classe cette alerte sous le code jaune, signalant un risque significatif de verglas et de surfaces glissantes sur les chaussées. Cette mise en garde est directement liée à la présence de filets de brouillard localisés et à la formation de givre en soirée, créant des conditions de conduite particulièrement dangereuses pour les usagers de la route.

Mécanisme de la formation de verglas

Le mécanisme à l'origine de cette situation météorologique critique repose sur une chute brutale des températures associée à l'humidité atmosphérique. Le jour commence par un ciel gris, en particulier dans la partie centrale du pays, où des plaques de brouillard givrantes sont observées localement. Lorsque les températures descendent en dessous de zéro degré Celsius, l'eau présente dans ces brumes se transforme en glace au contact des surfaces routières. Ce phénomène de congélation transforme rapidement la route en une piste à haute friction négative, réduisant considérablement l'adhérence des pneus et augmentant les distances d'arrêt.

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La situation évolue rapidement au cours de la journée, offrant une répartition inégale des conditions atmosphériques. Au sud de la Sambre et de la Meuse, ainsi que dans les régions septentrionales, le ciel s'éclaircit presque immédiatement pour laisser place à un temps majoritairement ensoleillé. Cependant, dans les autres zones géographiques, le ciel ne s'éclaircit qu'en cours de journée. Cette progression lente de l'anticyclone ou de l'air sec laisse suffisamment de temps à la couche de glace de se maintenir sur les routes avant que le dégel ne puisse éventuellement commencer.

Trajets et impacts sur la mobilité

L'impact de cette alerte météorologique sur les infrastructures de transport est immédiat et majeur. Les conducteurs sont invités à une prudence extrême, en particulier sur les ponts, les viaducs et les sections de route ombragées qui gèlent en premier. Le risque de perte de contrôle est élevé, surtout pour les véhicules les plus légers ou les deux-roues motorisés qui offrent moins d'adhérence naturelle. La fluidité du trafic est susceptible d'être perturbée en raison de la nécessité de ralentir drastiquement pour garantir la sécurité.

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Les autorités recommandent aux automobilistes de vérifier l'état des pneus et de laisser un espace de sécurité accru par rapport à la normale. En période de gel, la distance de freinage peut être multipliée par trois ou quatre, rendant toute erreur de jugement potentiellement fatale. Les services de déneigement et de salage des routes sont mis en état d'alerte pour traiter les axes prioritaires, mais la couverture sur l'ensemble du réseau routier national, surtout en zone rurale, peut prendre du temps. La vigilance doit être permanente jusqu'à ce que le thermomètre monte suffisamment pour faire fondre la couche de glace accumulée.

Prévisions thermiques et évolution du climat

Les températures maximales prévues pour la journée varient considérablement selon les régions, oscillant entre zéro et quatre degrés Celsius, comme l'a annoncé le service météorologique. Cette fraîcheur diurne, bien que faible en valeur absolue, est insuffisante pour provoquer un dégel durable de la glace nocturne. La faible ensoleillement dans la matinée et la présence de nuages élevés retarde le réchauffement naturel des surfaces. Par conséquent, le verglas persiste bien après le lever du soleil, maintenant le code jaune en vigueur pendant plusieurs heures critiques.

La nuit prochaine, le paysage météorologique prévoit une ambiance dégagée avec un risque de gel partout. Dans les vallées ardennaises et possiblement dans l'extrême nord-est du pays, il est prévu que du brouillard givrant se reforme localement. Les températures minimales tomberont entre moins deux et moins six degrés Celsius sur la plupart des lieux, confirmant un froid persistant qui maintiendra le sol gelé. Cette continuité thermique assure que le risque de glissade ne disparaîtra pas sans action humaine ou climatique majeure.

Derniers jours et perspectives futures

À court terme, le temps devrait rester ensoleillé, particulièrement dans les régions du sud et de l'ouest, où l'on observe parfois de fines couches de nuages élevés. Les températures maximales fluctueront entre un et cinq degrés Celsius, indiquant une stabilité relative dans le profil thermique. Cependant, cette clarté atmosphérique n'apporte pas de répit significatif face au froid au sol, et la vigilance au verglas reste de rigueur pour les trajets du soir. L'absence de pluie ou de neige fraîche simplifie légèrement les choses, mais la glace existante demeure le principal obstacle.

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Dans les jours suivants, le sud du pays affichera plus de couverture nuageuse, avec des risques de précipitations, en particulier près de la frontière française. À l'inverse, le nord-est devrait rester sec, bénéficiant de rayons de soleil et de champs de nuages élevés, avec des maxima entre zéro et trois degrés Celsius. Une dernière séquence ensoleillée est attendue, bien que le centre du pays ne verrait ses maxima qu'aux alentours de un degré Celsius. Le KMI maintient sa surveillance pour anticiper tout changement brutal, assurant ainsi que les citoyens peuvent se préparer aux prochaines variations climatiques.