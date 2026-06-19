Knocked Loose en tête d'affiche du Graspop Metal Meeting

La formation de hardcore américain Knocked Loose fait ses débuts en tant que tête d'affiche au Graspop Metal Meeting, tandis que le temps reste pour l'instant clément. Le groupe est décrit comme ayant 'ce je-ne-sais-quoi que seuls les meilleurs groupes possèdent', et leur musique crée une ambiance à la fois évasive et connectée.

Knocked Loose fait ses débuts en tant que tête d'affiche au Graspop Metal Meeting , tandis que le temps reste pour l'instant clément. La formation de hardcore américain monte sur la scène North, ayant déjà joué sur le festival par le passé, mais pour la première fois en tant que tête d'affiche .

Le présentateur de Studio Brussel, Andries Beckers, décrit le groupe comme ayant 'ce je-ne-sais-quoi que seuls les meilleurs groupes possèdent'. Il ajoute que leur musique, avec ses riffs pesants et ses drums pulsants, crée une ambiance à la fois évasive et connectée. Leur dernier album est également très apprécié pour sa cohérence





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