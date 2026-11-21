La ville de Knokke-Heist réduit les concessions de plage pour l'été 2027 afin de respecter le PRUP, supprimant 4 bars et un parc pour les enfants.

La ville de Knokke-Heist a annoncé une réduction significative du nombre de bars sur la plage pour la saison estivale 2027. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique pour tous les acteurs impliqués dans l'exploitation balnéaire locale. Le bourgmestre et l'échevin des Plages, Bert De Brabandere, ont confirmé que quatre concessions de bars et une aire de jeux pour enfants seront supprimées. Cette mesure d'urgence vise à préserver l'activité estivale tout en respectant strictement le Plan Régional d'Affectation des Usages du Sol ( PRUP) pour la zone Côtière et Digue.

Application stricte du PRUP pour la côte

L'administration communale de Knokke-Heist a décidé de ne plus accorder de dispenses aux exploitants actuels ou futurs pour garantir une conformité totale avec les réglementations régionales. La suppression de ces infrastructures est une conséquence directe de l'application rigoureuse du Plan Régional d'Affectation des Usages du Sol (PRUP) pour la zone Côtière et Digue. Cette décision a été prise suite aux contentieux juridiques concernant la précédente méthode d'attribution des concessions.

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Les nouvelles règles imposent une limite stricte : dans la zone de loisir diurne du centre-ville, les bars, les parcs pour enfants, les cabines de plage et les zones d'événements ne peuvent occuper que cinquante pour cent de la longueur totale du littoral. Cette disposition légale vise à assurer que la moitié du littoral reste accessible au public pour la circulation et les loisirs libres.

Le secteur concerné s'étend sur environ cinq kilomètres le long de la digue maritime. Il s'étend de la Baie de Heist jusqu'au parc Directeur Généraal Willems, ainsi que de la club nautique Anemos au club River Woods. Cette zone centrale représente le cœur de l'activité balnéaire de la commune et est soumise à ces contraintes spatiales renforcées.

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Impact sur les exploitants et sécurité juridique

L'échevin Bert De Brabandere a reconnu que cette annonce serait difficile à accepter pour les concessions existantes et les futurs candidats. Il a toutefois souligné que l'objectif principal est de permettre l'ouverture des bars et parcs pour l'été prochain sans risque d'annulation judiciaire. La commune entend offrir une clarté totale sur ce qui est autorisé ou non sur le front de mer.

En appliquant strictement le PRUP, Knokke-Heist veut éviter toute contestation légale future qui pourrait menacer l'ouverture de la saison estivale. Le conseil communal a estimé qu'il valait mieux réduire le nombre d'infrastructures que de risquer de ne pas pouvoir accueillir les exploitants à cause de non-conformités réglementaires.

Quatre bars et une aire de jeux pour enfants en moins marquent une diminution nette de l'offre commerciale sur la plage. Environ quatre cents cabines de plage supplémentaires ne pourront plus être installées dans cette zone spécifique. Cette contraction de l'offre vise à préserver l'accès public à la moitié de la bande côtière centrale.

Nouvelle procédure de marché et calendrier 2027

Pour lancer cette nouvelle attribution, la municipalité doit d'abord ajuster son règlement communal sur les sous-concessions. Le conseil municipal doit approuver ces nouvelles règles de base lors de sa session de ce mois-ci. Une fois ce cadre légal en place, le collège communal pourra adopter un nouveau guide stratégique avant le début des vacances de Noël.

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Dès que le guide est validé, la procédure de marché sera officiellement lancée. Les candidats intéressés devront soumettre leurs propositions commerciales et techniques selon les critères simplifiés. Le collège communal se réserve le droit d'attribuer ces sous-concessions en fonction de la qualité des dossiers reçus.

Chaque exploitant sélectionné devra ensuite demander un permis d'environnement avant la construction de ses installations. Ce permis est une condition sine qua non pour que les bars puissent être érigés et ouvrent leurs portes aux estivants. Si cette procédure se déroule sans obstacle majeur, les bars devraient être opérationnels pour l'été 2027.

Cette approche rigoureuse de Knokke-Heist pourrait servir de modèle pour d'autres communes côtières face aux enjeux de conformité réglementaire. La ville tente de trouver un équilibre fragile entre le développement économique touristique et la protection de l'espace public côtier. Le succès de cette mise en conformité sera jugé à l'aune de la stabilité des ouvertures estivales futures.