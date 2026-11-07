Knot et Hernandez de Cos candidats à la présidence de la BCE

Klaas Knot et Pablo Hernandez de Cos sont les deux seuls candidats à succéder à Christine Lagarde à la tête de la BCE en février 2027.

La course à la succession de Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne s'est précisée avec la confirmation officielle des candidatures de Klaas Knot et de Pablo Hernandez de Cos. Le président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis, a validé cette double nomination, marquant le début d'une période cruciale pour la gouvernance monétaire européenne. Cette étape intervient alors que la zone euro prépare sa prochaine transition de leadership financier à haut niveau.

Profil des candidats et historique professionnel

Klaas Knot, âgé de 59 ans, se distingue par une longue expérience au sein de la Banque centrale des Pays-Bas qu'il a dirigée de 2011 à 2025. Son parcours institutionnel solide en fait un candidat de poids pour assumer la responsabilité de la politique monétaire commune.

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De son côté, Pablo Hernandez de Cos, 55 ans, a occupé la présidence de la Banque d'Espagne entre 2018 et 2024. Il dirige depuis l'an dernier la Banque des règlements internationaux, un organisme financier prestigieux basé à Bâle en Suisse. Cette double expertise nationale et internationale lui confère une légitimité technique indéniable.

Calendrier décisionnel et processus de nomination

Les 21 pays membres de la zone euro disposaient jusqu'à vendredi pour soumettre leurs candidatures officielles. Ce délai strict permettait de finaliser la liste des prétendants avant l'examen détaillé des dossiers. Les ministres des Finances de la zone euro examineront ces candidatures lors de leur réunion prévue lundi à Bruxelles.

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Ce conseil des ministres aura pour mission principale de recommander un nom à ses chefs d'Etat et de gouvernement. La décision finale reviendra à ces dirigeants politiques, après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de l'institution francfortoise. Ce processus multicouche vise à garantir une légitimité large et technique.

Départ de Christine Lagarde et calendrier institutionnel

Christine Lagarde a annoncé qu'elle quitterait la présidence de la Banque centrale européenne le 7 février 2027. Cette date marque la fin de son mandat, intervenant huit mois avant la fin théorique de son mandat initial. Son départ ouvre ainsi une période de transition anticipée pour la direction de l'institution.

Le processus de sélection s'inscrit dans une tradition où les grands pays tentent de s'accorder sur un candidat consensuel. Cependant, l'histoire récente montre que des surprises peuvent survenir. La désignation de Christine Lagarde en 2019, lors d'un compromis, reste un exemple notable de cette dynamique politique complexe.

Enjeux stratégiques et prochaines étapes

Si les grands pays ne parvenaient pas à départager leurs candidats respectifs, un candidat surprise pourrait émerger des rangs. Les pays membres veulent s'assurer de bien comprendre le processus avant de s'engager définitivement. L'objectif est de voir où en sont les choses pour éviter toute impasse institutionnelle majeure.

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La surveillance étroite de ces nominations reflète l'importance stratégique du poste dans l'économie européenne. Les marchés financiers et les citoyens surveilleront attentivement l'issue de cette désignation. La stabilité monétaire future dépendra en grande partie des choix effectués par les dirigeants européens.