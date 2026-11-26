Koen De Bouw incarnera Geoffrey, le compagnon de Franky Backeljau, dans la nouvelle saison de De Backeljaus are back sur VTM. Détails sur cette coulure iconique.

L'acteur belge Koen De Bouw a officiellement rejoint la distribution de la série populaire De Backeljaus are back diffusée sur VTM. Le créateur de la série, Luk Wyns, a confirmé le casting de l'acteur renommé pour un rôle clé au sein de la famille Backeljau. Cette annonce marque le retour d'un visage familier du cinéma et de la télévision dans l'univers très particulier créé par Wyns.

Un personnage emblématique dans la famille Backeljau

Koen De Bouw endosse le rôle de Geoffrey, le compagnon de Franky Backeljau, le fils de la famille qui révèle être homosexuel. Ce choix de casting a été salué comme une décision iconique par l'entourage de l'acteur. Geoffrey est présenté comme un homme au cœur tendre, bien qu'il ait passé du temps en prison et porte parfois un bracelet électronique. Le personnage apporte une dimension originale à la dynamique familiale traditionnelle des Backeljaus.

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Une carrière entre tragédie et comédie populaire

Koen De Bouw est connu pour sa grande polyvalence artistique, oscillant entre des rôles dramatiques intenses et des comédies légères. Il a récemment interprété un rôle dans une production liée au fort de Breendonk, une prison SS durant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience contraste avec son prochain rôle comique dans De Backeljaus are back, où il retrouve un ton plus léger et accessible. Cette diversité reflète la tradition du théâtre qui alterne tragédies et comédies.

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L'acceptation enthousiaste du projet par l'acteur

Initialement réticent, Koen De Bouw a fini par accepter l'offre après avoir consulté son entourage. Les conseils reçus étaient unanimes : participer à cette série iconique était une opportunité à saisir. Luk Wyns lui a également envoyé les épisodes précédents, ce qui a convaincu l'acteur de rejoindre le projet. Les tournages ont eu lieu avant ceux de la production sur Breendonk, offrant une expérience agréable sur le plateau.

Une ambiance sereine et une collaboration fidèle

Luk Wyns entretient des relations de confiance avec les acteurs qu'il a déjà dirigés. Koen De Bouw se dit très à l'aise sur le set, retrouvant une atmosphère familiale et sécurisante. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité des projets précédents entre les deux hommes, renforçant la qualité de la production. Le talent de Koen De Bouw s'ajoute ainsi à celui de Luk Wyns, qui incarne également les rôles de père et de grand-mère Backeljau.