L'artiste belge Koen Vanmechelen expose deux sculptures majeures à la COP31 à Antalya pour rendre la crise climatique tangible, marquant une première historique pour l'art sur les conférences onusiennes.

La Conférence des Parties de l'ONU sur le climat, communément appelée COP31, qui se déroule actuellement à Antalya en Turquie, marque un tournant symbolique majeur pour la diplomatie environnementale. Pour la première fois de son histoire, une telle conférence internationale intègre officiellement une exposition artistique en tant qu'élément central du récit, reconnaissant ainsi le pouvoir émotionnel de l'art pour illustrer l'urgence écologique. Cette initiative historique est portée par plusieurs artistes internationaux, dont l'artiste belge Koen Vanmechelen, dont les œuvres sont présentées dans un grand parc de l'Expo Center.

Des sculptures symboliques à Antalya

Deux sculptures monumentales de Koen Vanmechelen attirent l'attention des délégués et du public sur les enjeux de la relation entre l'humanité et la biodiversité. La première œuvre, intitulée 'Cosmopolitan Fossil', représente un enfant qui semble lutter sous le poids d'un iguane maintenu dans ses bras. Cette pièce est une réinterprétation contemporaine du 'Bambino con Gallo', une statue du XIXe siècle d'Adriano Cecioni montrant un enfant avec un coq, mais Vanmechelen a délibérément choisi un reptile pour évoquer l'incertitude et la nature indomptable. Le reptile, ancêtre des oiseaux, symbolise l'imprévisibilité de la nature face à la tentative humaine de la contrôler, rappelant qu'il faut trouver un équilibre respectueux plutôt que d'essayer de dompter l'indomptable.

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La seconde installation, située dans une salle d'exposition sombre, porte le titre 'We thought we were alone' (Nous pensions être seuls) et provient de la précédente exposition personnelle de l'artiste à Venise. Elle dépeint un singe équilibré avec précision sur le bout d'un pouce humain, posé sur une sphère miroitante. Cette image puissante interroge l'anthropocentrisme et l'illusion de la domination humaine sur la planète. Vanmechelen explique que cette pièce, initialement conçue pour une galerie, a été sélectionnée spécifiquement pour la COP31 car elle résonne avec la réalité actuelle : nous ne sommes pas seuls sur Terre et la nature a le dernier mot. Le choix du pouce plutôt que d'un geste plus agressif comme le majeur incarne un message d'espoir et de reconnaissance, saluant ceux qui continuent de travailler activement pour la préservation de la nature.

Une première historique pour l'art climatique

La présence de ces œuvres à Antalya n'est pas anodine, car elle s'inscrit dans le lancement de la première initiative COPArt. Cet événement expose les travaux de 190 artistes internationaux, incluant la participation notable de l'artiste allemand Anselm Kiefer, pour démontrer que l'art possède une voix unique dans le discours climatique. Koen Vanmechelen, qui a été l'un des instigateurs de l'affaire climatique belge, souligne que cette intégration officielle est une avancée cruciale. Il estime que les textes juridiques et les discours traditionnels, bien qu'essentiels, restent parfois trop abstraits pour toucher directement le grand public, alors que l'art offre une voie alternative et immédiate pour connecter les émotions aux données scientifiques.

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L'artiste explique que la question centrale n'est plus de savoir comment sauver la planète, un processus géologique en marche, mais comment sauver l'humanité elle-même en préservant les conditions de vie qui la soutiennent. Pour Vanmechelen, le bien-être de la nature et la place de l'homme au sein de cet écosystème constituent un défi global qui nécessite une coopération internationale constante. Il se réjouit que cette conférence onusienne ne traite plus seulement de politiques, mais intègre la sensibilité artistique pour rendre visible l'invisible, notamment parce que la crise climatique reste un concept lointain pour beaucoup, contrairement à la pollution locale plus tangible.

La science maritime belge en lumière

Outre les contributions plastiques de Vanmechelen, la délégation belge est également représentée par une approche scientifique et documentaire portée par le photographe Christian Clauwers. Dans un bâtiment de l'exposition conçu sous la forme d'une grande tortue, faisant écho à la mascotte de la COP31, Caretta, Clauwers présente une série de photographies numériques du navire de recherche belge Belgica. Cette installation est le fruit d'une collaboration complexe impliquant le fédéral Belspo, l'Association turco-belge, l'ambassade de Belgique et la Society for Environmental Awareness, visant à mettre en avant l'engagement de la Belgique dans les sciences marines internationales.

Christian Clauwers utilise son travail photographique pour humaniser la recherche scientifique, une démarche qu'il juge indispensable pour franchir les barrières entre différentes communautés. En montrant l'aspect humain derrière les données océanographiques, il cherche à construire des ponts entre le monde académique, les décideurs politiques, l'industrie et le grand public, quel que soit leur âge. L'objectif est de rendre la science accessible et compréhensible pour tous, soulignant que la protection des océans est une affaire qui concerne chaque individu et chaque génération, bien au-delà des cercles scientifiques étroits.

L'impact concret sur le débat public

L'intégration de l'art et de la documentation visuelle à la COP31 modifie la dynamique du débat climatique en le sortant de sa technocratie habituelle. En rencontrant des visiteurs comme Esra, une visiteuse de passage devant les sculptures de Vanmechelen, on constate que les œuvres suscitent une curiosité immédiate et une réflexion personnelle, même si le contexte nécessite une lecture approfondie pour être entièrement saisi. Ces installations offrent un espace de contemplation et d'émotion qui complète les négociations politiques, rappelant que les décisions prises dans les salles de conférence ont des répercussions directes sur la réalité vécue par les humains et la nature.

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À long terme, cette approche mixte entre art, science et diplomatie à Antalya pourrait servir de modèle pour les futures négociations environnementales, où la sensibilité culturelle et la perception publique seraient considérées comme des leviers stratégiques. En combinant la force symbolique des sculptures de Vanmechelen avec la rigueur documentaire de Clauwers, la Belgique illustre comment la créativité et la science peuvent collaborer pour renforcer la prise de conscience collective. Cette stratégie vise à transformer l'angoise climatique en une motivation pour l'action, en montrant que la survie de l'humanité est inextricablement liée au respect de l'ensemble du vivant sur Terre.