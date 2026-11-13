Koh-Lanta : L'analyse des données révèle un désavantage systémique pour les femmes de plus de 40 ans

Enquête statistique sur 34 saisons de Koh-Lanta confirmant que les candidates de plus de 40 ans sont éliminées précocement, contrairement aux hommes du même âge.

Le 21 juin 2019, Maud, originaire de Grez-Doiceau dans le Brabant wallon, a remporté la finale de Koh-Lanta à l'âge de 50 ans. Cette victoire de la candidate belge chez TF1 paraît surprenante au premier abord. Cependant, l'analyse des données historiques de l'émission montre qu'elle n'aurait statistiquement pas dû gagner. Les chiffres révèlent un biais structurel majeur contre les femmes âgées dans ce jeu de survie populaire.

Désavantage statistique des femmes de plus de 40 ans

Une reconstitution exhaustive des castings des 34 saisons diffusées depuis 2001 sur TF1 met en lumière une tendance lourde. Les femmes de 40 ans et plus sont significativement plus susceptibles d'être les premières éliminées. Dans les trois quarts des cas, la première personne à quitter l'aventure est une femme. Ce désavantage est particulièrement marqué pour les candidates de 40 ans et plus, qui sont surreprésentées parmi les trois premiers départs.

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En revanche, les hommes de la même catégorie d'âge résistent beaucoup mieux. Seuls 14 sur 100, soit environ un sur sept, sont sortis à ce stade précoce du jeu. L'écart est d'autant plus frappant que la doyenne n'est souvent pas la personne la plus âgée du casting. En moyenne, la doyenne a 48,6 ans, tandis que le doyen a 54,6 ans. Il y a donc six ans de différence d'âge moyen entre les aînés masculins et féminins.

La non-solidarité entre les candidats

La solidarité féminine est quasi inexistante dans les premiers tours de vote. Les candidates de moins de 40 ans votent contre leurs aînées près de deux fois plus que par hasard. Sur 100 bulletins, 18 sont dirigés vers les femmes âgées, contre 10 en cas de vote aléatoire. Les hommes de moins de 40 ans poussent la logique encore plus loin avec 24 bulletins sur 100.

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Ce mécanisme d'élimination précoce ne vise pas les hommes plus âgés. Dans 13 saisons sur 33, la plus âgée des femmes fait partie des trois premiers à quitter le jeu. Il n'en va pas de même pour les hommes, où ce n'est le cas que dans six saisons. Célia Litzellmann, candidate de la saison 2023, a subi ce sort dès le premier conseil. Âgée de 49 ans, elle a été éliminée par six camarades.

Témoignages et impact sur les participantes

Célia Litzellmann avait entraîné pendant 14 ans pour participer à ce jeu où le vainqueur remporte 100.000 euros. Elle a rejoint l'équipe des jaunes dans la péninsule de Caramoan aux Philippines pour la saison 2023. Son rêve a été de courte durée et sa réaction n'est pas surprenante. Elle a déclaré avoir anticipé cette élimination en raison de son âge avancé par rapport aux autres candidats.

Maud, la gagnante de 2019, avait également redouté cette élimination rapide. Elle craignait de ne rien pouvoir prouver si elle partait en premier. La moyenne d'âge des gagnants est de 32 ans. Clémence a remporté deux victoires en 2005 et 2018. Le jeu semble défavoriser durablement les femmes qui atteignent la cinquantaine, malgré leur expérience et leur détermination physique.