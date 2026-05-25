Koningin Margrethe hospitalisée après une chute et une opération cardiaque

La reine Margrethe, qui a renoncé à la couronne de Danemark 2 ans plus tôt, est hospitalisée pour soins après une chute et une opération cardiaque. Un examen CT a révélé une saignement dans la région du genou, selon le palais.

De 86-jarige koningin Margrethe, qui a renoncé il y a 2 ans à la couronne de Danemark, est hospitalisée pour soins après une chute antérieure.

Un examen CT a révélé une saignement dans la région du genou, selon le palais. La reine a été le 14 mai déchargée du service hospitalier. Selon le palais, elle se porte bien, compte tenu des circonstances. Il est probable qu'elle reste quelques jours dans l'hôpital.

Margrethe, la mère du roi actuel Frederik, a été hospitalisée le 14 mai au sein du service hospitalier de Copenhague avec des douleurs au sein. Elle a dû subir une opération cardiaque, une dilatation par ballon des artères coronaires, afin de permettre au sang de circuler de nouveau plus facilement vers le cœur. L'ancienne reine est connue pour être une figure de liaison et populaire.

Bien qu'elle ait toujours soutenu qu'elle « mourrait sur la couronne », une chirurgie de la colonne vertébrale en 2023 a changé ses idées. Après cette opération, elle a également arrêté de fumer. Margrethe a commencé à fumer à l'âge de 17 ans, même en public. 'Pourquoi pas ? ', a-t-elle justifié. 'Je ne suis pas hypocrite.





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