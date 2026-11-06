Kremlin tempère l'accord de Trump sur l'Ukraine : absence de négociateur européen

Le Kremlin rejette l'idée d'un accord rapide sur l'Ukraine proposée par Donald Trump, soulignant l'absence de volonté européenne. Les pourparlers reprennent à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre.

Le Kremlin a fermement tempéré les attentes suscitées par les récentes déclarations du président américain Donald Trump concernant la signature d'un accord de paix " grand et magnifique " sur l' Ukraine. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a mis en évidence l'absence de volonté politique européenne pour discuter de la sécurité continentale, soulignant que les Européens n'ont pas encore désigné de négociateur officiel pour ces futures discussions.

Ces prises de position officielles interviennent à la suite d'une rencontre stratégique organisée à la Maison Blanche entre Donald Trump et le négociateur russe Kirill Dmitriev. Parallèlement, Donald Trump a également entretenu des contacts téléphoniques avec Friedrich Merz, le chancelier allemand, dans une tentative de coordonner les positions occidentales avant la reprise des discussions.

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Contexte diplomatique et tensions européennes

La Commission européenne maintient une position de grande prudence face aux initiatives unilatérales américaines. Paula Pinho, la porte-parole de la Commission, a réitéré que l'Union européenne déciderait elle-même des questions touchant à sa propre sécurité, rejetant implicitement toute idée d'un accord qui inclurait l'ensemble de l'Europe sans son approbation directe. Elle a reconnu la nécessité d'un accord de paix rapide, tout en précisant qu'il reste beaucoup de travail à accomplir pour y parvenir.

La position de Moscou déplore explicitement l'exclusion des Européens du processus actuel. Dmitri Peskov a affirmé que cette absence de négociateur européen constituait un obstacle majeur à la construction d'un accord durable. Cette dynamique s'inscrit dans un climat tendu où les pourparlers visant à mettre fin au conflit déclenché par Moscou en 2022 semblent connaître un nouvel élan, notamment au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis.

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Rendez-vous clé à Abou Dhabi

Les négociateurs russes et ukrainiens doivent reprendre leurs discussions officielles les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi. Ces pourparlers, sous médiation américaine, ont pour objectif d'évaluer une possible fin des hostilités dans le conflit ukrainien. Il s'agira de la première rencontre officielle entre les deux parties depuis le mois de février dernier, marquant une étape potentielle dans la recherche d'une résolution diplomatique.

Il est important de noter que les pays européens ne participeront pas directement à ces pourparlers à Abou Dhabi. Cette exclusion a été un sujet de préoccupation majeur pour les capitales européennes, qui craignent que des décisions majeures concernant la sécurité du continent ne soient prises sans leur consultation préalable. La médiation américaine vise à faciliter un dialogue direct entre Moscou et Kiev.

Implications pour la sécurité continentale

Les récents développements diplomatiques soulèvent des questions cruciales sur l'architecture de sécurité européenne et le rôle des acteurs internationaux dans la résolution du conflit. La réticence du Kremlin à engager des discussions sans une représentation européenne formelle complique les perspectives d'un accord rapide. En retour, l'Union européenne insiste sur sa souveraineté décisionnelle en matière de sécurité.

La communauté internationale observe avec attention la réussite ou l'échec de ces prochaines rencontres à Abou Dhabi. Le résultat de ces discussions pourrait définir la trajectoire des relations russo-occidentales pour les années à venir. Les États-Unis, en tant que médiateurs, jouent un rôle central dans la tentative de briser l'impasse diplomatique actuelle.