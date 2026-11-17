Onderzoekers van de KU Leuven ontleden de neuronale ontwikkeling van de octopus. Gliale cellen sturen de zenuwbaan al voor de zenuwen bestaan. Ontdek de evolutionaire doorbraak in Current Biology.

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een baanbrekende ontdekking gedaan regarding de architectuur van het brein van de octopus. Deze weekdieren behoren tot de intelligentste dieren op aarde en bezitten een hersenstelsel dat vergelijkbaar is in grootte met dat van een hond. Het team onder leiding van professor Eve Seuntjens heeft in kaart gebracht hoe deze complexe structuur ontstaat, een proces dat fundamenteel verschilt van dat bij gewervelde dieren. De resultaten van deze studie zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology, waarbij ze inzicht bieden in de evolutionaire mechanismen achter hoge intelligentie.

Gliale Cellen Sturen Neurale Ontwikkeling

De kern van deze wetenschappelijke doorbraak ligt in de rol die gliale cellen spelen tijdens de embryonale ontwikkeling van de octopus. In tegenstelling tot bij gewervelde dieren waar deze ondersteunende cellen pas na de vorming van zenuwcellen aanwezig zijn, zijn ze bij de octopus al vroeg actief. Deze cellen fungeren als navigators: ze sturen signalen uit die bepalen waar zenuwcellen naartoe migreren en hoe de verbindingen tussen neuronen worden aangelegd. Hierdoor krijgen verschillende hersengebieden hun uiteindelijke vorm en structuur, wat essentieel is voor de cognitieve capaciteiten van het dier. Dit mechanisme toont aan dat de evolutie van grote hersenen op meerdere manieren kan plaatsvinden dan de gangbare modellen suggereren.

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Evolutionaire Afstand en Cognitieve Capaciteiten

De octopus staat evolutionair gezien ongeveer 600 miljoen jaar van de mens verwijderd, wat zijn hoge intelligentie des te opmerlijker maakt. Terwijl slakken, andere vertegenwoordigers van de weekdieren, slechts ongeveer 20.000 zenuwcellen bezitten, telt het brein van de octopus circa 500 miljoen zenuwcellen. Deze enorme neuronale dichtheid stelt het dier in staat tot complexe gedragingen zoals camouflage, navigatie en het plannen van handelingen. In de natuur gaan octopussen vaak allianties aan met vissen, waarbij ze de leiding nemen en de jacht coördineren. De studie bij KU Leuven maakt gebruik van de gewone octopus, een veelvoorkomende soort in de gastronomie, als model om deze unieke neurale organisatie te decoderen en de basis te leggen voor begrip van ongewervelde intelligentie.

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Verschillen met Gewervelde Dieren en Slakken

Professioneel onderzoek van het team onder leiding van Eve Seuntjens en Mark Lassnig toont aan dat zeezoogdieren en mensen vergelijkbare ontwikkelingsprincipes delen voor hun hersenen. De octopus volgt echter een volledig eigen pad. Bij gewervelde dieren zijn gliale cellen voornamelijk ondersteunend voor de zenuwen. Bij de octopus hebben deze cellen een cruciale organisatorische rol gekregen. Hoewel vergelijkbare gliale cellen worden aangetroffen bij andere weekdieren zoals de gouden appelslak, ontbreekt daar de sturende functie die essentieel is voor het complexe brein. Dit suggereert dat het evolutionaire succes van de octopus deels toe te schrijven is aan een nieuwe, geëvolueerde taakverdeling binnen deze specifieke celtypes, in plaats van een verandering in de zenuwcellen zelf.

Impact op Begrip van Evolutie en Biologie

Deze ontdekking vormt een belangrijke stap in het begrijpen van hoe nieuwe biologische eigenschappen in de dierenwereld ontstaan. De meeste kennis over de evolutie van grote hersenen komt traditioneel uit studies aan verwanten van de mens. Het onderzoek van KU Leuven breidt dit frame uit door te laten zien hoe een celtype dat zowel bij octopussen als bij gewervelde dieren voorkomt, een nieuwe functie heeft ontwikkeld. Dit inzicht is niet alleen relevant voor de biologie, maar ook voor de bredere wetenschappelijke discussie over neurale plasticiteit en de oorsprong van intelligentie. Door de octopus als modelorganisme te bestuderen, kunnen wetenschappers nu concluderen dat complexe hersenontwikkeling niet uniek is voor de lineage van gewervelde dieren, maar een convergente evolutionaire oplossing is die op verschillende manieren kan worden geïmplementeerd in het dierlijke koninkrijk.