KU Leuven licencie un professeur pour comportement toxic

L'Université KU Leuven a licencie un professeur suite à des plaintes de comportement toxic. L'incident concerne un professeur de l'Institut Rega, où travaille également le virologue Marc Van Ranst. L'université a mené une analyse de risques spécifiques (RASAS) qui a révélé un comportement toxic considérable. Le professeur a ensuite engagé une procédure judiciaire, mais le Tribunal du Travail a confirmé la validité de l'analyse et du rapport de IDEWE.

L'Université KU Leuven a décidé de licencier un professeur suite à des plaintes de comportement toxic . L'incident concerne un professeur de l' Institut Rega , où travaille également le virologue Marc Van Ranst .

Selon l'université, un conflit avait déjà été signalé en 2023 au sein de certains équipes de recherche de l'Institut Rega. Cet établissement de recherche et de santé est affilié à l'Université KU Leuven. L'université a alors immédiatement pris des mesures. Des discussions internes ont eu lieu avec les employés et collègues concernés.

Plus tard, la service de prévention IDEWE a été sollicitée pour une analyse de risques spécifiques (RASAS). Cette RASAS a notamment révélé que le professeur en question avait montré un comportement toxic considérable. Il s'agit d'un comportement agressif latent, d'une pathologie qui repose sur des mensonges, de la monopole de l'information, de l'action de sabotage, de la création d'une culture d'angoisse, selon le communiqué de l'université. L'université a ensuite retiré l'accès de l'enseignant à ses bâtiments.

Il s'agit de professeur Piet Maes. La direction de son équipe a été confiée à un collègue. Le professeur a ensuite engagé une procédure judiciaire, mais le Tribunal du Travail a finalement confirmé la validité de l'analyse et du rapport de IDEWE. Après plusieurs tentatives de médiation, l'université a finalement décidé de licencier le professeur.

Une aide psychologique a également été proposée. Il est important de préciser que ce n'est pas le professeur Marc Van Ranst qui est concerné par cette affaire





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