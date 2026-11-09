KU Leuven rapport déséquilibre genre dans les études

Un tiers des bachelors de la KU Leuven présente un déséquilibre homme-femme. Le rapport universitaire identifie la stéréotypation comme cause principale et propose des solutions concrètes.

Un rapport officiel de la KU Leuven révèle que deux tiers des formations de premier cycle de l'université affichent un déséquilibre significatif entre les étudiants hommes et femmes. Cette disparité structurelle, qui ne concernait qu'un tiers des programmes lors de l'année académique 1992-1993, s'est largement amplifiée au cours des trois dernières décennies.

Les données statistiques montrent une augmentation marquée du nombre d'étudiantes, atteignant 55 % du total des effectifs en 2023-2024, sans pour autant corriger les déséquilibres sectoriels.

Statistiques de déséquilibre par formation

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La formation de bachelor en Logopedische en Audiologische Wetenschappen présente le déséquilibre le plus extrême avec 99 % d'étudiantes. À l'inverse, les bachelors en Industriële Wetenschappen et en Informatica comptent 90 % d'étudiants hommes. L'université définit une surreprésentation comme la présence de plus des deux tiers d'un sexe dans une filière donnée, confirmant une tendance à la polarisation accrue des genres.

Racines de la stéréotypation éducative

La vice-rectrice Tom Van Puyenbroeck attribue ce phénomène à la stéréotypation précoce des rôles sociaux. Dès l'enfance, les filles reçoivent des jouets liés aux soins tandis que les garçons jouent avec des véhicules et des mécaniques. Ces influences façonnent l'orientation académique des étudiants, les éloignant naturellement des domaines perçus comme non conformes à leur genre.

Impact sur les talents et l'innovation

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Ce biais réduit considérablement le recrutement en excluant la moitié de la population potentiellement qualifiée. Les étudiants évitent certaines directions par crainte de l'isolement social ou d'un manque de représentativité. Cela prive l'industrie d'innovateurs clés et perpétue des inégalités structurelles dans l'accès aux postes de direction technique ou scientifique.

Stratégies de correction et de représentation

L'université promeut la visibilité de modèles féminins en ingénierie et masculins dans les soins. Les brochures mettent désormais en avant des personnes exerçant des tâches techniques plutôt que des machines. Le renom de la Bio-ingenieurswetenschappen a permis de rétablir un équilibre quasi parfait de 50/50, prouvant l'efficacité des changements communicationnels.

Définitions et perspectives médicales

Le rapport distingue le genre du sexe biologique, notant que les données binaires sont limitées. Bien que le déséquilibre soit souvent néfaste, il reste pertinent dans les soins de santé pour corriger les biais historiques médicaux favorisant les corps masculins. Les prochaines étapes consistent à monitorer l'évolution des effectifs et l'augmentation du corps professoral féminin.