Kumluca : Serres et crises hydriques au cœur de l'agriculture turque

À Antalya, l'explosion des serres agricoles à Kumluca génère des profits mais menace les ressources en eau. Experts et agriculteurs divergent sur l'avenir de cette zone productive face au risque de pénurie.

Au cœur de la localité turque de Kumluca, une sculpture monumentale de plant de tomate accueille les visiteurs. Ce fruit rouge symbolise la fierté d'une région située à une heure et demie au nord d' Antalya. L'agriculture y prospère grâce à une plaine fertile au pied des montagnes, captant les eaux naturelles pour produire agrumes, aubergines et poivrons.

L'expansion massive des serres agricoles

Depuis le début du siècle, la région connaît un boom sans précédent de la culture sous serre. Les toits blancs réfléchissants couvrent désormais environ seize mille hectares, remplaçant progressivement les terrains d'orangers. Cet investissement transforme le paysage et constitue le moteur économique principal de la zone.

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Hasan Yalçin, agriculteur de trente-six ans, gère douze hectares de cette extension. Ancien enseignant, il a repris l'activité familiale pour cultiver des poivrons verts Charleston. Chaque hectare produit environ dix mille kilos de poivrons destinés à la Russie et à l'Union européenne. Cette rentabilité a motivé son changement de carrière.

Techniques d'irrigation et controverses légales

Sous les températures de quarante-cinq degrés, Hasan Yalçin supervise l'installation de tuteurs et l'irrigation de ses cultures. Il utilise un système de tuyaux noirs avec des trous espacés de soixante à soixante-dix centimètres. L'eau humidifie la terre et retourne au sol selon son estimation, sans perte notable pour l'agriculteur.

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Hasan Yalçin assure avoir creusé son puits de manière légale. Cependant, les discussions informelles suggèrent que de nombreux voisins agissent sans autorisation. Cette pratique courante alimente les tensions autour de la gestion des ressources souterraines dans la communauté locale.

Divergences entre optimisme institutionnel et alertes scientifiques

Hidayet Kökce, président de la Chambre d'Agriculture locale, défend une vision optimiste. Il note la présence de cinq barrages dans la région, dont deux importants, permettant de tenir cinq ans sans pluie. Selon lui, le système actuel garantit l'approvisionnement en eau pour les serres de Kumluca.

La professeure Yasemin Leventeli de l'Université d'Antalya conteste fermement cette analyse. Les scientifiques préviennent que des pénuries d'eau pourraient survenir dans cinq à quinze ans. L'introduction de serres modernes économes en eau pourrait provoquer un effet rebond, augmentant la pression sur les nappes phréatiques.

Risques environnementaux et avenir de la production

L'expansion constante des serres menace directement la viabilité à long terme de l'agriculture. Si l'eau salée atteint les racines, les plantes ne pourront plus se développer. Le sol risque de se dessécher définitivement, compromettant la production de poivrons et d'autres cultures essentielles pour l'économie régionale.