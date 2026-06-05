Kunststofballen in Steenokkerzeel: 'Van milieuvervuiling is geen sprake', verzekert burgemeester

In Steenokkerzeel zijn enkele honderdduizenden kunststofballen in een beek beland. Die horen toe aan een bufferbekken op de luchthaven, waar ze watervogels ontmoedigen om neer te strijken in het water. Door de overvloedige neerslag spoelden de ballen aan in de Veerlebeek.

Artikel luisteren In Steenokkerzeel zijn enkele honderdduizenden kunststofballen in een beek beland. Die horen toe aan een bufferbekken op de luchthaven, waar ze watervogels ontmoedigen om neer te strijken in het water.

Door de overvloedige neerslag spoelden de ballen aan in de Veerlebeek.

'Van milieuvervuiling is geen sprake', verzekert burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). De kunststofballen hoopten zich op in de beek over een lengte van zowat 500 meter. Het was boswachter Marc Van Speybroeck die de opmerkelijke ontdekking deed, op ronde aan het kasteeldomein de Ribeaucourt in Perk. Ook nadien maakten heel wat inwoners melding bij de gemeente.

Mensen vroegen zich af of er een nieuwe attractie was in het dorp, vertelt hij.

'Het gaat om honderdduizenden kunststofballen met een diameter van ongeveer 10 centimeter. ' Het gros ervan verzamelde zich ter hoogte van een sluis, stroomopwaarts van het kasteel. Op zich veroorzaken ze geen vervuiling, geeft Ryon nog mee.

'Maar de Veerlebeek mondt natuurlijk uiteindelijk uit in de Dijle, en dus nadien in de zee. Daarom was het erg belangrijk dat de ballen werden ingedamd, zodat ze nu zo snel mogelijk kunnen verwijderd worden.

' Die ruimingswerken zijn intussen in volle gang. Brussels Airport bevestigt dat de kunststofballen wel degelijk afkomstig zijn van een bufferbekken achter het politiecommissariaat aan de Tervuursesteenweg.

'Op dat bekken liggen de ballen om reflecties van het wateroppervlak tegen te gaan en om geen watervogels aan te trekken', legt woordvoerder Quentin Mertens uit. Nadat de schoonmaakploeg van Brussels Airport haar werk heeft volbracht, worden de ballen teruggeplaatst in het bufferbekken. De luchthaven wijst alvast resoluut naar de uitzonderlijke regenval van afgelopen weekend als oorzaak.

'Er moet enorm veel neerslag zijn gevallen', zegt Mertens. 'Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. ' Voor Ryon voldoet die uitleg evenwel niet. 'Dit nieuwe gemeentelijke ballenbad is de zoveelste 'primeur' ten koste van Steenokkerzeel', zegt de burgemeester, die volgende week overleg pleegt met Brussels Airport.

'Daar gaan we ijzersterke garanties eisen dat hun water niet meer in ons dorp terechtkomt', besluit hij





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Kunststofballen Bufferbekken Luchthaven Veerlebeek Regionaal Nieuws Uit Brussel En Vlaams-Brabant

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