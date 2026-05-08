Kurt Brunenberg bekent spijt in Tongeren proces

Kurt Brunenberg heeft tijdens het assisenproces in Tongeren zijn spijt betuigd over de gewelddadige dood van Sabine Hoeben. De rechercheurs van politie Carma zullen hun onderzoek verder presenteren.

Op de tweede dag van het assisenproces in Tongeren heeft beschuldigde Kurt Brunenberg zijn spijt betuigd.

"Ik heb er veel spijt van. Ik kan het helaas niet meer rechtzetten", zei hij. Vanmorgen kwamen ook de rechercheurs van politie Carma aan het woord. Zij hebben toelichting gegeven bij hun onderzoek naar de gewelddadige dood van Sabine Hoeben.

Bij het begin van de tweede procesdag in het assisenhof van Tongeren vroeg voorzitter Kristof Swennen aan Kurt Brunenberg hoe hij de eerste dag ervaren had.

"Op de behandeling zelf heb ik niets aan te merken. Wat me te binnenschoot is dat ik gisteren niet de kans heb genomen om mijn spijt te betuigen aan de slachtoffers. Ik heb er heel veel spijt van. Het was nooit mijn bedoeling.

Ik kan het helaas niet meer rechtzetten," zei Brunenberg. Op 24 september 2024 bracht Brunenburg Hoeben met twaalf diepe messteken en twee oppervlakkige letsels om het leven. Dat gebeurde in haar woning in Kinrooi. De dochter van Sabine, toen 13 jaar, vond haar levenloze moeder in de zetel.

Brunenberg had een dertig centimeter groot vleesmes gebruikt. Sabine en Kurt hadden een turbulente relatie achter de rug, maar Sabine wilde er definitief een punt achter zetten en had al een nieuwe vriend gevonden. Kurt zag "de vrouw van zijn leven" uit zijn handen glippen en stak haar. Vandaag gaan de rechercheurs van de lokale politie Carma verder met de presentatie van hun onderzoek naar de gewelddadige dood van Sabine Hoeben, de ex van Kurt Brunenberg.

Dat onderzoek gaat onder meer over het internetgedrag van Brunenberg op de dagen voor de feiten. Hij zocht naar informatie over dodelijk geweld en de juridische gevolgen van moord. Nog vandaag komen enkele deskundigen en de onderzoeksrechter aan het woord. Daarna zullen de buren getuigen als eersten na de moord in de woning van het slachtoffer waren.

Procès pour le meurtre atroce de Sabine Hoeben à TongerenLe tribunal d'assises de Tongeren juge Kurt Brunenberg pour le meurtre de son ex-compagne, une affaire tragique révélant un cycle de harcèlement et de violence domestique.

