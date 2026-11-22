L'ancien acteur Kwinten Van Heden dénonce la complexité du transport public pour les personnes en fauteuil roulant en Belgique, opposant la réalité locale aux normes scandinaves et britanniques.

Kwinten Van Heden, ancien acteur connu pour son rôle dans la série 'Thuis', dénonce publiquement les obstacles majeurs qui entravent l'autonomie des personnes en situation de handicap au sein du réseau ferroviaire belge. Âgé de 42 ans et utilisateur fréquent du train, cet homme en fauteuil roulant exprime sa perplexité face à la rigidité du système, qui exige des réservations préalables strictes et une assistance spécifique pour chaque trajet. Selon lui, cette obligation ne correspond pas à une vie moderne flexible, où les imprévus, tels qu'une réunion qui s'allonge ou s'achève plus tôt, devraient permettre une spontanéité dans les déplacements que le système actuel nie.

Rigidité du système et obligations de réservation

La principale difficulté signalée par Kwinten Van Heden réside dans l'obligation de réserver son assistance pour le transport ferroviaire plusieurs jours à l'avance. Il explique qu'il ne peut pas simplement prendre un autre train si son emploi du temps change, contrairement à la majorité des voyageurs valides. Cette contrainte transforme un moyen de transport basique en une source de stress logistique constant, où chaque départ nécessite une planification minutieuse et une dépendance envers le personnel d'assistance disponible à l'instant T.

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L'acteur souligne également le problème spatial lié à l'aménagement des trains. Les places réservées aux fauteuils roulants se trouvent dans des wagons multifonctionnels, partagés avec des cyclistes transportant des vélos et des parents poussant des poussettes. Sur les lignes très fréquentées, notamment vers Bruxelles, ces espaces sont rapidement saturés. Cette promiscuité crée un environnement hostile où il est difficile de rester assis calmement, voire d'écrire ou de travailler, transformant le voyage en une épreuve physique et mentale plutôt qu'en un déplacement fluide.

Comparaisons internationales et standards nordiques

En mettant en parallèle la situation belge avec celle d'autres pays européens, Kwinten Van Heden met en lumière un fossé technologique et culturel significatif. Il rapporte qu'en Scandinavie, l'infrastructure est tellement bien adaptée que les toilettes pour personnes à mobilité réduite sont une évidence dans les restaurants et les musées, sans nécessiter de démarche particulière ou de justification. Cette normalisation de l'accessibilité permet une intégration sociale naturelle, dépourvue de la tension ressentie en Belgique.

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À Londres, le contraste est encore plus frappant. Lorsqu'il voyage dans la capitale britannique, il n'a pas besoin de réserver à l'avance pour être pris en charge par le personnel. Si l'idée de ne pas avoir réservé lui vient à l'esprit, il se voit rassuré par les agents qui trouvent cette demande logique et injustifiée. Cette différence de mentalité montre que l'accessibilité n'est pas qu'une question d'équipement, mais aussi d'attitude institutionnelle et de confiance accordée aux usagers.

Impact sur la vie privée et la mobilité autonome

Ces limitations du transport public ont des répercussions directes sur la vie privée et l'indépendance de Kwinten Van Heden au quotidien. Malgré la possession d'un permis de conduire et d'une voiture entièrement adaptée à ses besoins physiques, il refuse de prendre seul le volant. Cette réticence est due à la peur de ne pas pouvoir gérer une urgence ou de se sentir isolé en cas de problème mécanique ou de fatigue, le laissant dépendant d'autrui pour les tâches simples comme conduire ses enfants à leurs activités.

Le podcast 'Touché', diffusé sur VRT Radio 1 et présenté par l'acteur, sert de tribune pour amplifier ces voix marginalisées. L'émission invite des Belges célèbres vivant avec un handicap ou étant parents d'enfants handicapés à partager leurs expériences concernant l'inclusion, le travail, la sexualité et les relations. Kwinten Van Heden utilise cette plateforme pour plaider en faveur d'une norme d'accessibilité universelle, rappelant que le vieillissement peut transformer n'importe quel individu en personne à mobilité réduite à terme, rendant ces améliorations nécessaires pour toute la société.