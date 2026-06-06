L'acteur britannique Anthony Head est décédé à 72 ans en raison d'une pneumonie. Il est connu pour son rôle dans la série culte américaine 'Buffy la Vampire Slayer'.

L'acteur britannique Anthony Head est décédé à 72 ans en raison d'une pneumonie. Il est connu pour son rôle dans la série culte américaine 'Buffy la Vampire Slayer'.

De plus, il a joué dans de nombreuses séries britanniques telles que 'Little Britain', 'Ted Lasso' et 'Doctor Who'. Sarah Michelle Gellar, l'actrice qui a joué le rôle de Buffy Summers, a réagi à la nouvelle de la mort de son partenaire en disant : 'Je n'ai toujours pas compris et ça ne va pas bien avec moi. Mais je sais que je suis le plus chanceux, car je t'ai connu.

' Anthony Head a interprété le rôle de Rupert Giles dans 'Buffy' et a été le mentor de la protagoniste pendant 6 ans avec son humour sec. La série a duré 7 saisons, a une fidèle base de fans et a remporté 2 Emmy Awards. Time Magazine a déclaré 'Buffy' comme l'un des 100 meilleurs programmes télévisés de tous les temps.

' Head a également joué le rôle du Premier ministre britannique qui doit s'échapper de sa résidence officielle à plusieurs reprises des avances de son assistant Sebastian. Matt Lucas, co-créateur et acteur de 'Little Britain', a décrit Head comme 'absolument génial, toujours amical et chaleureux'.

'Lorsque nous avons constitué la distribution de 'Little Britain', nous recherchions un Tony Head-type, nous n'avions jamais pensé qu'il serait intéressé. Mais il l'était. Quelle chance !

' Head a joué une fois le rôle du méchant : le rôle de Rupert Mannion, l'ancien propriétaire du Richmond FC et l'ex-mari de Rebecca Welton. 'Il a joué le plus mauvais homme du monde, ce qui est incroyable, car il était l'homme le plus gentil', a déclaré le scénariste Brett Goldstein.

La carrière de Head comprend des représentations théâtrales ('The Rocky Horror Show'), des comédies musicales ('Chess') et de nombreuses séries britanniques populaires comme 'Motherland', 'Silent Witness', 'The Archers' et 'Bridgerton'. Il est né dans le monde de l'actrice de sa mère, Helen Shingler, et de son père, documentariste Seafield Head. Ses filles sont également actrices





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