L'actualité en résumé

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De plus en plus de couples belges sautent le pas et cela pourrait vous faciliter la vie : "Faire un check-up"De plus en plus de couples belges décident de modifier leur contrat de mariage.

L'année dernière, près de 31.000 couples ont passé le cap selon la Fédération du Notariat. Mais pour quelles raisons et avec quels avantages ? Éléments de réponse avec Sara Salamone, Florent Vanden Bergh, Amélie Bailly et Julien Raway... Toutes les dernières nouvelles en résumé, de la grève dans les écoles à la pluie de drones sur Moscou, dans un seul JSON





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