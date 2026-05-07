L'Agriculture Wallonne Face au Défi Climatique : Vers une Révolution Régénérative

Analyse des impacts du réchauffement climatique sur les rendements agricoles belges et exploration des solutions apportées par l'agriculture de conservation et la régénération des sols.

L'agriculture occupe une place fondamentale dans le paysage belge, s'étendant sur près de quarante-quatre pour cent du territoire national. Malgré une tendance à la diminution du nombre d'exploitations, on dénombre encore environ trente-cinq mille fermes, dont douze mille se situent en Wallonie .

Cependant, ce secteur vital se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, confronté à des défis sans précédent, au premier rang desquels figure l'adaptation urgente au dérèglement climatique. La pression exercée sur les cultures s'inscrit dans un contexte mondial où les rendements deviennent imprévisibles. Selon les analyses de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (AWAC), la stabilité des récoltes sera sévèrement impactée par l'augmentation des températures, rendant la planification agricole beaucoup plus complexe pour les exploitants.

Le climatologue Xavier Fettweis, de l'Université de Liège, tire la sonnette d'alarme concernant la sécurité alimentaire. Dans un scénario où la Belgique subirait une hausse de température de trois degrés, les effets seraient paradoxaux. Si l'augmentation du dioxyde de carbone pourrait théoriquement agir comme un fertilisant, la réalité climatique globale entraînerait une baisse des rendements.

Le risque majeur réside dans l'extrémisme météorologique : soit des précipitations torrentielles provoquant l'inondation totale des champs, soit des périodes de sécheresse prolongées empêchant toute croissance. Certaines cultures, comme le maïs, seraient particulièrement vulnérables, tandis que d'autres, comme la betterave, pourraient mieux résister grâce à des racines plus profondes. Au-delà des frontières belges, l'impact serait systémique.

Une hausse de trois ou quatre degrés transformerait des régions productrices, comme l'Espagne, en zones désertiques, supprimant ainsi l'importation massive de fruits et légumes dont l'Europe dépend actuellement. Face à ce constat alarmant, un changement profond de paradigme est indispensable. L'AWAC préconise une transition agroécologique rapide pour éviter que l'agriculture wallonne ne perde sa rentabilité et sa productivité. L'idée centrale est de considérer la qualité du sol non plus comme un simple support, mais comme un partenaire biologique actif.

C'est précisément cette vision qu'incarne Géraud Dumont, un agriculteur du Brabant wallon. Sur ses terres, le labour a disparu depuis plus de trois décennies, laissant place à l'agriculture de conservation. En observant une motte de terre, on découvre un écosystème foisonnant où les vers de terre travaillent sans relâche. Ces organismes essentiels créent des galeries qui servent de canaux de drainage naturels, permettant à l'eau de s'infiltrer efficacement dans le sol plutôt que de ruisseler en surface.

Cette approche, qualifiée d'agriculture régénérative, repose sur la nutrition de la vie souterraine. En évitant le travail mécanique du sol, l'agriculteur protège les déjections de vers de terre qui transforment la matière organique en éléments minéraux assimilables par les plantes. La stratégie repose sur trois piliers fondamentaux : le maintien d'une couverture végétale permanente, la diversification des cultures et une perturbation minimale de la structure terrestre.

Avec le temps, le sol devient poreux et résilient, agissant comme une véritable éponge géante. Cette porosité permet de stocker l'eau durant les périodes humides pour la redistribuer lors des épisodes de canicule, créant ainsi un tampon indispensable face aux aléas climatiques. En privilégiant les couverts végétaux, comme la luzerne, et en réduisant drastiquement l'usage des intrants chimiques, Géraud Dumont prouve que l'optimisme est possible.

Cette passion, née dès l'adolescence grâce au soutien de sa grand-mère, démontre que la compréhension profonde des mécanismes biologiques du sol est la clé de la survie agricole. En redonnant au sol sa capacité naturelle de régénération, l'agriculture peut non seulement s'adapter au changement climatique, mais aussi contribuer activement à la séquestration du carbone, transformant ainsi les champs en alliés de la lutte contre le réchauffement planétaire





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