L'AMOC en péril : un arrêt possible d'ici 2100 menacerait le climat européen

Une nouvelle étude alerte sur le risque d'un affaiblissement de 51 % de l'AMOC, un courant océanique crucial, d'ici 2100, ce qui pourrait entraîner un refroidissement drastique de l'Europe et des bouleversements climatiques majeurs. La seule parade réside dans une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre.

La Circulation Méridienne de retournement Atlantique ( AMOC ), un courant océanique vital qui transporte la chaleur vers l'Europe, risque de voir sa puissance réduite de moitié d'ici 2100. Cette évolution pourrait entraîner un bouleversement climatique mondial plus rapide que prévu, avec un refroidissement potentiel de près de 7 degrés Celsius en Europe.

Le climatologue Amaury Laridon souligne que la seule façon d'éviter ce scénario catastrophe est de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. L'AMOC, connu sous le nom de Atlantic Meridional Overturning Circulation, est responsable de la différence de température entre les hivers rigoureux du sud du Canada et ceux, plus cléments, de Flandre, malgré leur latitude similaire. Ce courant transporte continuellement de l'eau chaude du golfe du Mexique vers l'Europe, expliquant ainsi le contraste climatique observé. Le dérèglement climatique actuel ralentit ce système de transport de chaleur ancestral. Bien que ce processus soit déjà en cours, les scientifiques peinent à s'accorder sur le calendrier des conséquences les plus graves, les prévisions variant de 10 à 100 ans. Cette incertitude s'explique par la complexité de l'AMOC, un phénomène influencé par une multitude de facteurs, dont certains nous sont encore inconnus. La salinité et la température de l'eau de mer à des points stratégiques de l'océan jouent un rôle crucial dans la puissance de l'AMOC. Ce courant transporte l'eau chaude du golfe du Mexique via l'Atlantique jusqu'en Europe de l'Ouest. Là, elle se refroidit avant d'atteindre les côtes de l'Islande et du Groenland. Dans ces régions, l'eau froide et plus dense plonge vers le fond marin, puis retourne vers le golfe du Mexique pour se réchauffer à nouveau. Cependant, la fonte des glaces arctiques et de la calotte glaciaire groenlandaise perturbe cet équilibre délicat en y déversant d'énormes quantités d'eau douce et plus chaude. Des chercheurs de l'Université de Bordeaux ont entrepris de clarifier ces prévisions en combinant les modèles informatiques les plus fiables avec des mesures directes de la puissance de l'AMOC. Leurs conclusions sont alarmantes : ils estiment que le courant sera 51 % plus faible d'ici 2100 par rapport à aujourd'hui. Valentin Portmann, le chercheur principal, qualifie cette diminution de « plus rapide que prévu », indiquant que « un point de basculement se rapproche ». Ce point de basculement correspond à un arrêt complet de l'AMOC. Une affaiblissement de 51 %, tel que prévu pour 2100, rendrait un arrêt futur potentiellement inévitable. Un tel arrêt représenterait un scénario catastrophe, entraînant un refroidissement d'environ 7 degrés Celsius dans les villes d'Europe du Nord, et entre 5 et 15 degrés dans le reste de l'Europe, bien que l'effet de réchauffement climatique puisse atténuer légèrement ces baisses. À titre de comparaison, lors de la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, la température n'était que 5 degrés plus basse qu'aujourd'hui. Le klimatologue Amaury Laridon, spécialiste de l'AMOC, ajoute que l'Europe subirait un refroidissement marqué tandis que la chaleur s'accumulerait en Afrique et en Amérique du Sud, avec des conséquences désastreuses pour l'approvisionnement alimentaire et les infrastructures. Une étude britannique estime même que la surface des terres cultivables pour le maïs et le blé serait réduite de moitié à l'échelle mondiale en cas d'arrêt de l'AMOC et d'une augmentation de 2,5 degrés Celsius du réchauffement climatique. Il est important de noter qu'un arrêt de l'AMOC ne serait pas un événement soudain, mais se déroulerait sur une période allant de 15 à 300 ans, les scientifiques tablant actuellement le plus souvent sur une cinquantaine d'années. Que le processus soit lent ou rapide, les conséquences se feraient sentir sur les générations futures, rendant impossible de « continuer comme si de rien n'était » sans action immédiate. L'ignorance des émissions actuelles de gaz à effet de serre, qui perturbent le climat, font fondre les glaces et affaiblissent l'AMOC, est donc préjudiciable. La situation requiert une action urgente, car une fois l'AMOC fortement affaiblie, ce qui pourrait arriver dès 2100 selon cette étude, il faudrait des siècles pour qu'elle retrouve son état actuel, même dans un scénario d'émissions nulles. Laridon insiste sur la nécessité de prendre conscience de cette réalité : bien que la date exacte du point de basculement de l'AMOC reste incertaine, son affaiblissement actuel est indéniable et nécessite une réponse immédiate





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