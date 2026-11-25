Dans L'Amour est dans le pré, Benjamin confie à Coralie qu'il n'a pas eu le coup de cœur après leur séjour dans les Ardennes, mettant fin à leurs espoirs.

Dans L'Amour est dans le pré, Benjamin et Coralie mettent un terme à leur rapprochement après un séjour au cœur des Ardennes. L'agriculteur confie à la jeune femme qu'il n'a pas éprouvé de coup de cœur pour elle, alors que leur complicité avait été remarquée depuis le début de leur aventure.

Avant de partir pour leur séjour à deux, les deux célibataires ont partagé un dîner au restaurant afin de mieux cerner leurs attentes respectives. Au cours de cette soirée, Coralie a évoqué une attention de Benjamin qui l'avait particulièrement touchée, et Benjamin a voulu savoir si elle était toujours satisfaite de leur relation.

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Un séjour aux Cabanes des Dolimarts

Benjamin et Coralie ont passé plusieurs jours aux Cabanes des Dolimarts, au cœur des Ardennes, où Coralie a pris l'initiative de lui demander de lui tenir la main pendant un vol en montgolfière. Ce geste a surpris l'agriculteur, qui ne s'y attendait pas.

Benjamin a expliqué à Coralie qu'il n'est pas quelqu'un de tactile et qu'il n'a pas l'habitude de ce type de gestes. Il a tout de même accepté, en précisant que cela lui était agréable, mais qu'il éprouvait un petit blocage de ce côté-là.

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Lors de leur dernière journée ensemble, Coralie est revenue sur ce moment passé dans les airs. Elle a demandé à Benjamin s'il serait capable de lui prendre spontanément la main lors d'une prochaine balade, et il lui a répondu que cela dépendrait de la situation.

Les doutes de Coralie et de Benjamin

Coralie a confié face caméra qu'elle aurait aimé que leur relation aille plus loin, tandis que Benjamin reconnaissait ne pas avoir osé faire les premiers pas. Ce premier rapprochement dans les airs a donc révélé deux positions différentes au sein du couple naissant.

Coralie espérait que Benjamin prendrait lui aussi des initiatives, alors que l'agriculteur doutait de la nature de ses sentiments. Il a expliqué qu'il lui avait donné la main pendant le vol, mais que c'était toujours elle qui en avait fait la demande.

Lors de la visite du ranch des Bisons, Benjamin s'est montré de plus en plus préoccupé par la situation. Il a reconnu apprécier passer du temps avec Coralie, tout en affirmant qu'il n'était pas sûr d'éprouver de réels sentiments pour elle, alors qu'il percevait son envie d'avancer.

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Benjamin annonce sa décision à Coralie

Benjamin annonce à Coralie qu'il n'a pas eu le coup de cœur et qu'il préfère en rester là, afin de ne pas lui donner de faux espoirs. Cette confidence a été faite à l'issue du séjour dans les Ardennes.

L'agriculteur a déclaré qu'il se sentait encore trop bloqué sur ces questions de sentiments. Il a ajouté qu'il ne savait pas comment lui annoncer cette décision et qu'il craignait de la blesser.

Coralie a répondu qu'elle se posait des questions depuis un moment, car Benjamin ne lui disait rien de ses véritables intentions. Le séjour s'achève ainsi sur cette annonce, sans autre étape évoquée dans le récit de cette séquence de L'Amour est dans le pré.