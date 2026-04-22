L’Amour est dans le pré : Découvrez les 10 nouveaux célibataires à la recherche de l’amour

La nouvelle saison de L’Amour est dans le pré est lancée avec la présentation de 10 agriculteurs et agricultrices célibataires prêts à tout pour trouver l’amour. Découvrez leurs portraits et comment leur écrire.

L’Amour est dans le pré est de retour pour une nouvelle saison, présentant dix agriculteurs et agricultrices célibataires en quête de l’amour. Ces personnalités uniques, avec leurs parcours de vie divers, partagent un désir commun : trouver un partenaire pour partager leur quotidien et leurs passions.

Ils se sont ouverts avec sincérité, dévoilant leurs espoirs et leurs vulnérabilités. Attachés à leur métier et à leur mode de vie rural, ils recherchent une personne capable de comprendre et d’apprécier leur univers.

Parmi les célibataires de cette saison, on retrouve Nicolas, un horticulteur de 58 ans passionné par la nature et les plaisirs simples; Ludovic, un agriculteur de 29 ans dévoué à ses vaches et à son métier; Walter, un homme de 34 ans venu du Luxembourg et installé en Belgique, débordant de joie de vivre; Guillaume, un jeune agriculteur de 26 ans qui a repris la ferme familiale avec son frère; Hubert, un entrepreneur agricole de 51 ans, épicurien et plein de vie; Michael, un ouvrier agricole de 37 ans qui aspire à donner une place importante à l’amour; Oksana, une agricultrice de 29 ans, douce et déterminée, qui dirige sa propre écurie; Tony, un jeune homme de 27 ans, toujours en mouvement entre son travail et la ferme familiale; Benjamin, un horticulteur de 33 ans qui rêve de vivre sa première histoire d’amour; et Martin, un jeune homme de 22 ans qui a créé une ferme pédagogique pour animaux abandonnés.

Chacun d’eux apporte sa propre personnalité et ses propres attentes dans cette quête amoureuse. Si vous êtes touché par le profil d’un de ces agriculteurs ou agricultrices, vous avez la possibilité de leur écrire. Les lettres peuvent être envoyées à l’adresse suivante : Avenue Jacques Georgin, 2 – 1030 Bruxelles. Vous pouvez également leur envoyer un message ou une vidéo via RTL play, ou par email à amour@rtl.be.

Pour toute question, le numéro de téléphone à contacter est le 02/616.16.16. L’émission L’Amour est dans le pré sera diffusée prochainement sur RTL tvi et sera également disponible en streaming sur RTL play. Cette nouvelle saison promet des moments d’émotion, de rire et d’espoir pour ces agriculteurs et agricultrices en quête de l’amour véritable. L'émission continue de captiver le public avec son authenticité et son regard sur la vie à la campagne, tout en explorant les complexités des relations humaines.

La diversité des profils présentés cette année laisse présager une saison riche en rebondissements et en rencontres inattendues. Les téléspectateurs sont invités à suivre attentivement les aventures de ces célibataires et à découvrir si l'amour sera au rendez-vous





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