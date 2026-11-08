L'Amour est dans le pré : Hubert choisit Christelle

Dans L'Amour est dans le pré, Hubert surprend tout le monde en annonçant son choix. Il opte pour Christelle, laissant Grace et Marie-France sur le côté.

La dynamique de l'aventure a radicalement basculé pour l'agriculteur Hubert dans le dernier épisode diffusé de " L'Amour est dans le pré ". Bien que le début de son séjour ait semblé pointer vers une compatibilité immédiate avec Marie-France, la soirée dansante a servi de catalyseur décisif. Ce moment clé a permis à Hubert de découvrir une affinité plus profonde avec Christelle, changeant ainsi le cours potentiel de sa recherche d'une compagne agricole.

Le tournant de la soirée dansante

Lors de cette soirée majeure, les interactions entre l'agriculteur et ses trois prétendantes, à savoir Christelle, Grace et Marie-France, ont révélé des préférences inattendues. La présence sur la piste de danse a permis de briser la glace et de mettre en lumière des connections plus sincères. Les observations des candidates ont été immédtes et sans ambiguité concernant les nouvelles affinités.

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Dès le lendemain, lors du service du petit-déjeuner, l'atmosphère était chargée de non-dits que personne n'a su ignorer. Marie-France a ouvertement commenté le fait que Hubert avait dansé beaucoup plus avec Christelle qu'avec les autres. Grace a confirmé ce constat avec une franche lucidité, soulignant l'évidence de la situation pour toutes les présentes.

La complicité révélée et le respect

La nuit suivante, Hubert a partagé la même chambre que Christelle, une étape cruciale dans leur rapprochement. Bien que le sommeil se soit fait de chacun de son côté, cette cohabitation a permis de renforcer la confiance. Christelle a souligné le respect absolu de son compagnon, précisant qu'il n'a pas eu les mains baladeuses durant cette période.

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Plus tard, lors d'un tête-à-tête, Hubert a exprimé son regret de ne pas avoir établi ce contact plus tôt. Il a avoué avoir eu un lien direct et facile avec Marie-France dès l'arrivée vendredi, mais a reconnu que les conversations progressives avec Christelle ont fait naître un sentiment plus fort. La complicité est devenue palpable aux yeux des deux autres candidates présentes dans les parages.

La déclaration d'intentions d'Hubert

Contrairement au format habituel de l'émission qui attend le moment officiel du choix, Hubert a décidé de prendre les devants. Il a explicitement déclaré à Christelle qu'il savait déjà vers qui il penchait. Cette annonce prématurée visait à être transparent sur ses sentiments et ses intentions envers la jeune femme, sans attendre la cérémonie de sélection traditionnelle.

Christelle a accueilli ces confidences avec enthousiasme, partageant le désir de faire évoluer la relation naturellement. Elle a proposé de maintenir un rythme détendu, fait comme lors de leur sortie précédente, en privilégiant la découverte mutuelle et le plaisir de passer du temps ensemble. Cette approche pragmatique a été bien accueillie par l'agriculteur.

Réactions des prétendantes évincées

Lors de l'annonce officielle à Grace et Marie-France, Hubert a expliqué que la complicité avec Christelle était manifeste. Marie-France a exprimé une grande sérénité face à cette issue, avouant que ce dénouement lui convenait parfaitement. Elle a reconnu ne pas chercher exactement ce type d'homme et ne souhaitait pas engager une relation sérieuse allant plus loin.

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Grace a, quant à elle, adressé des encouragements sincères au nouveau couple formé. Elle a souhaité bonne route et espéré qu'ils iraient jusqu'au bout de leur aventure. Ces réactions montrent une maturité et une bienveillance réciproques, permettant à chacun de tirer des enseignements positifs de cette expérience de télé réalité agricole.