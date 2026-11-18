Martin de L'Amour est dans le pré a fait son choix entre ses trois prétendants. Il poursuit l'aventure avec Nathan, laissant Baptiste et Julien avec des émotions mêlées.

Le programme L'Amour est dans le pré a connu un moment de haute tension lors du dernier épisode diffusé. Martin, l'agriculteur en quête d'amour, a finalement tranché après quatre jours d'échange intense avec ses prétendants. Face à l'animatrice Maria del Rio, il a annoncé son choix définitif : il souhaite continuer l'aventure romantique avec Nathan. Cette décision marque la fin du séjour pour les deux autres hommes, Baptiste et Julien, créant une scène d'adieux particulièrement chargée d'émotion.

Martin se tourne vers Nathan

Après une période de réflexion et d'interactions multiples, Martin a clairement identifié ses sentiments. Il a confirmé que Nathan était celui avec qui il voulait avancer. Cette certitude s'est imposée à lui dès la veille de l'annonce officielle. L'agriculteur a exprimé une grande confiance envers Nathan, considérant ce dernier comme la meilleure correspondance pour la suite de leur rencontre.

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Adieux bouleversants à Baptiste et Julien

L'annonce de la décision de Martin a provoqué une vague de tristesse parmi ses compagnons. Baptiste et Julien ont dû accepter de quitter la ferme sans Martin. Ces adieux ont été marqués par des larmes et des regrets partagés. Martin a lui-même admis être submergé par l'émotion de devoir laisser partir deux hommes avec qui il a passé des moments inoubliables. Il craignait surtout de blesser ses deux amis, particulièrement Baptiste et Julien.

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La déception de Baptiste

Baptiste a vécu difficilement le rejet. Il a fondu en larmes dans les bras de Maria del Rio, se reprochant de ne pas s'être ouvert davantage durant l'émission. L'animatrice a tenté de le rassurer en lui rappelant le chemin parcouru. Elle lui a demandé de prendre le temps d'accepter la situation et de se mériter lui-même avant toute chose. Baptiste a admis sa douleur de ne pas avoir pu exprimer pleinement ses sentiments.

L'espoir retrouvé pour Julien

Julien a accueilli la nouvelle avec plus de recul que son compagnon. Il a expliqué à Maria del Rio que cette expérience lui a redonné espoir en la vie amoureuse. Julien a souligné que Martin lui a montré qu'il pouvait plaire à nouveau. Il espère désormais fonder une famille, un projet qui lui semblait compliqué avant son arrivée à la ferme. Julien a affirmé n'avoir aucun regret, considérant que cette rencontre a été positive pour sa confiance en soi.