Après un mois de retrouvailles aux Ardennes, Michael et Sarah, candidats du programme RTL tvi, décident de rester amis. Retour sur leurs divergences et la suite de l'aventure.

Le programme de téléréalité L'Amour est dans le pré a connu un chapitre marquant lors du séjour de Michael et Sarah dans la région des Ardennes. Les retrouvailles prévues aux Cabanes des Dolimarts, situées à Vresse-sur-Semois, ont mis en lumière des incompréhensions profondes entre les deux candidats. Après un premier baiser échangé un mois auparavant sous les yeux des proches, notamment de Bernadette, le couple a échoué à concrétiser une romance.

Des retrouvailles marquées par la distance émotionnelle

Michael, agriculteur et célibataire depuis cinq ans, a exprimé une retenue significative dès l'arrivée de Sarah. Lors de l'apéritif, il a admis se sentir encore bloqué émotionnellement. Il a souligné rechercher une étincelle particulière qu'il n'a pas ressentie immédiatement. Cette distance initiale a refroidi l'ambiance, créant une tension palpable entre les deux protagonistes dès le début de leur cohabitation.

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La pression des contacts multiples et l'accélération du rythme

Un mois plus tôt, après le barbecue organisé par Bernadette, Sarah a multiplié les appels téléphoniques. Michael se dit submergé par cette fréquence de communication, parfois jusqu'à quatre ou cinq tentatives lorsqu'il est au travail. Il explique ne pas pouvoir rester connecté en permanence et avoir besoin de se concentrer sur ses tâches agricoles. Cette insistance a été perçue comme une forme de pression qui a accéléré le processus de relation à son goût.

Des attentes relationnelles et des valeurs divergentes

Sarah a exprimé sa déception face à cette réticence de Michael. Elle considère que l'exploration active des sentiments fait partie intégrante du processus de connaissance mutuelle. Pour elle, surmonter les craintes du passé est essentiel pour avancer et éviter de rester seul indéfiniment. Elle a interrogé Michael sur sa préparation émotionnelle, suggérant qu'il n'est peut-être pas prêt à s'engager pleinement dans une relation sérieuse.

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La résolution pacifique et l'orientation vers l'amitié

Au terme de leur séjour, Michael a annoncé à Sarah qu'il voyait plutôt une relation d'amitié qu'une relation amoureuse. Il a refusé de blesser son homologue en restant honnête sur l'absence de coup de cœur immédiat. Sarah a accepté cette décision avec bienveillance, reconnaissant sa propre tendance envahissante. Ils se sont séparés en se souhaitant mutuellement le bonheur, validant ainsi une rupture douce et respectueuse.

La suite de l'aventure et diffusion prochaine du programme

Le sort des autres agriculteurs participants reste incertain pour l'instant. Les téléspectateurs attendent de connaître les conclusions finales du dispositif. La finale de L'Amour est dans le pré sera diffusée ce dimanche 29 novembre à 20h50 sur la chaîne RTL tvi. Le programme sera également accessible en streaming, permettant au public de suivre les dernières étapes de ces histoires d'amour rurales.