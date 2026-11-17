Sur L'Amour est dans le pré, Nicolas fait son choix définitif entre Christina et Chantal. Découvrez pourquoi l'agriculteur a choisi la romaine et les réactions des participantes.

L'aventure sentimentale de l'agriculteur Nicolas subit un tournant majeur dans l'émission L'Amour est dans le pré sur RTL tvi. Après le départ précipité d' Angélique, Nicolas se retrouve face à un dilemme entre Chantal et Christina, mais sa décision semble déjà prise.

Une décision sans appel pour Nicolas

Nicolas n'a plus aucun doute quant à ses sentiments envers Chantal. L'agriculteur a confirmé qu'il s'agissait d'un coup de cœur immédiat et réciproque dès leur rencontre. Il assume pleinement cette évidence et reconnaît avoir eu beaucoup de mal à dissimuler cette attirance devant les autres candidates présentes dans l'émission.

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Lors d'un entretien avec la coordinatrice Maria Del Rio, Nicolas a déclaré avec sincérité que son choix était fait dès le début. Il a affirmé ne vouloir faire du mal à personne, tout en rassurant Christina sur le fait qu'il apprécie énormément sa personnalité. Cette annonce marque la fin des ambiguïtés pour le couple en formation.

Tensions et départs successifs

Le départ d'Angélique a été provoqué par des tensions et des malentendus liés à sa jalousie face au rapprochement entre Nicolas et Chantal. Angélique a choisi de quitter l'aventure en pleine nuit, laissant Nicolas et Chantal profiter d'un moment privilégié pour évoquer leur attirance mutuelle. Chantal a exprimé sa satisfaction de voir son coup de cœur partagé par l'agriculteur.

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De son côté, Christina ignorait que Nicolas avait déjà arrêté son choix. Elle a confié à Maria Del Rio son attachement pour Nicolas, décrit comme une personne bourreuse mais touchante. Christina a également mentionné ressentir une rivalité subtile avec Chantal, sans pour autant vouloir entrer en compétition directe. Elle espérait que Nicolas comprendrait mieux ses intentions.

Réactions et conséquences futures

Nicolas a décidé d'annoncer franchement son choix à Christina. Il lui a expliqué que son cœur appartenait déjà à Chantal, tout en la rassurant sur sa bienveillance à son égard. Christina a accueilli la nouvelle avec beaucoup de bienveillance, souhaitant plein de bonheur au couple naissant. Cette décision clôt l'ère des doutes pour Nicolas, qui peut désormais se consacrer pleinement à sa relation avec Chantal.

La prochaine étape pour Nicolas et Chantal sera d'évoluer librement sans la pression des autres candidates restantes. L'émission L'Amour est dans le pré continue de suivre leur histoire, avec une diffusion régulière chaque dimanche à 20h50 sur RTL tvi et sur RTL play.

Prochaine diffusion exceptionnelle

Les téléspectateurs peuvent suivre la suite de cette aventure romantique lors de la prochaine diffusion exceptionnelle de l'émission. Le prochain épisode sera diffusé ce mercredi 18 novembre à 20h30 sur RTL tvi. Cette antenne spéciale permettra de voir comment Nicolas et Chantal gèrent cette nouvelle liberté après les départs récents.