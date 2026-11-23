Oksana a fait son choix final entre ses prétendants Julien et Maxime. L'éleveuse a préféré la stabilité de Maxime pour un voyage romantique.

Le cœur d' Oksana a battu pour Maxime lors de l'émission de télé-réalité " L'Amour est dans le pré ". Dans un contexte de forte tension émotionnelle à la ferme de Nandrin, la jeune agricultrice a finalement tranché en faveur du prétendant qu'elle décrit comme étant plus carré et stable. Cette décision met un terme à une hésitation prolongée qui avait opposé sa spontanéité avec Julien à la structure offerte par Maxime.

Dilemme entre spontanéité et stabilité

Oksana a passé un temps considérable à réfléchir à sa compatibilité avec les deux hommes qui lui faisaient la cour. Au départ, elle avait une préférence marquée pour Maxime, dont le tempérament réservé et sérieux correspondait à ce qu'elle recherchait initialement. Cependant, une conversation récente avec Julien a considérablement bouleversé cet équilibre. La jeune femme a reconnu apprécier le côté naturel et le confort immédiat qu'elle ressentait en présence de Julien, un contraste frappant avec la rigueur perçue chez Maxime.

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Ce rapprochement spontané avec Julien avait commencé à déstabiliser Maxime, qui s'est senti mis de côté au fil des jours. Il avait ouvert la discussion avec Oksana pour exprimer ce sentiment d'éloignement. Face à cette évolution, Oksana s'était excusée auprès de son prétendant, reconnaissant que la dynamique avait changé. Cette prise de conscience a forcé la jeune éleveuse à remettre en question ses certitudes initiales et à évaluer plus objectivement ce qui构成 véritablement le fondement d'une relation durable pour elle.

Influence de l'amie et réflexion personnelle

Pour y voir plus clair dans cette situation complexe, Oksana a sollicité l'avis de sa meilleure amie. Celle-ci l'a invitée à se projeter concrètement dans des scènes de la vie quotidienne avec chacun des candidats. Compte tenu du caractère plutôt réservé d'Oksana, son entourage proche a insisté sur la nécessité de choisir la personnalité qui correspondait le mieux à son mode de vie au quotidien. L'objectif était de déterminer si la discrétion de Maxime ou l'expressivité plus solaire de Julien représentait le meilleur compromis sur le long terme.

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Oksana a admis qu'elle avait une idée de base concernant Maxime, mais que l'interaction avec Julien avait fait pencher la balance vers une autre direction. Elle a souligné que Julien était celui avec lequel tout semblait le plus naturel et fluide. En revanche, elle identifiait Maxime comme l'homme " hyper carré ", un trait qui peut évoquer la fiabilité mais aussi une certaine rigidité. Ce dilemme entre le confort émotionnel immédiat et la sécurité relationnelle a rendu la décision particulièrement ardue pour la candidate.

Le poids des sentiments des prétendants

Au moment de la révélation finale, en présence de la présentatrice Maria del Rio, l'atmosphère était chargée d'émotion. Oksana a reconnu que le choix était extrêmement serré et que les deux hommes possédaient des qualités distinctes qui pouvaient séduire. De leur côté, Maxime et Julien avaient explicitement fait part de leurs intentions à Maria del Rio avant l'annonce. Maxime a confié être attiré par Oksana et vouloir aller plus loin dans l'aventure, précisant qu'il était là spécifiquement pour elle.

Julien, quant à lui, a décrit Oksana comme une femme charmante, agréable et simple. Il a mis l'accent sur son côté solaire, qu'il trouvait particulièrement attirant. Interrogé sur ses chances d'être choisi, il a répondu avec espoir, affirmant que " l'espoir fait vivre ". Cette déclaration résumait bien l'attente et le désir de chacun de prolonger cette expérience romantique au-delà de la ferme, malgré les incertitudes du moment présent et la pression du format de l'émission.

Décision finale et départ en voyage

Après ces longs moments d'hésitation et de réflexion intérieure, Oksana a annoncé sa décision finale : Maxime est celui qui part avec elle en voyage. Elle a tenu à présenter ses excuses sincères à Julien, le qualifiant de super personne tout en expliquant la nécessité impérieuse de faire un choix définitif. Cette annonce a suscité une réaction inattendue de Maxime, qui s'est montré compatissant envers son concurrent. Il a admis être étonné par le résultat et a exprimé sa tristesse pour Julien, reconnaissant la valeur humaine de son rival.

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Une fois les adieux effectués, Maxime a exprimé sa joie et son émotion face à cette nouvelle étape de sa vie. Il a confié avoir du mal à réaliser pleinement la situation et a estimé avoir besoin de temps pour " atterrir ". Oksana a conclu en précisant que leur voyage se déroulerait sans pression, laissant place à la découverte mutuelle. Les deux jeunes gens partiront donc prochainement loin du contexte de la ferme pour apprendre à mieux se connaître dans un cadre plus intime.

Pour suivre les développements de cette histoire d'amour et observer la suite de la relation entre Oksana et Maxime, les téléspectateurs peuvent se tourner vers l'émission " L'Amour est dans le pré ". Le programme est diffusé chaque dimanche à 20h50 sur RTL tvi, offrant ainsi un suivi régulier de cette aventure sentimentale initiée à Nandrin.