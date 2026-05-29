L'ancienne puéricultrice C.V. fait appel de sa condamnation

L'ancienne puéricultrice C.V. a fait appel de sa condamnation pour des actes pédocriminels commis à la crèche de l'Université libre de Bruxelles (ULB). Elle a été condamnée à 10 ans de détention pour avoir maltraité trois enfants de moins de trois ans entre juin 2020 et septembre 2022.

L'ancienne puéricultrice C.V. a fait appel de sa condamnation pour des actes pédocriminels commis à la crèche de l'Université libre de Bruxelles ( ULB ). Elle a été condamnée à 10 ans de détention pour avoir maltraité trois enfants de moins de trois ans entre juin 2020 et septembre 2022.

La défense de C.V. soutient que le jugement de première instance ne prend pas en compte le profil psychologique de l'ancienne puéricultrice et la relation d'emprise exercée par son ancien compagnon. Ce dernier a été condamné à 12 ans de détention pour les mêmes faits. C.V. est actuellement détenue sous la modalité du bracelet électronique et son procès d'appel pourrait être programmé avant la fin de l'année 2026





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

C.V. Puéricultrice Crèche ULB Condamnation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bruxelles : l’ancien écran Coca-Cola disparaît définitivement de la place De BrouckèreCe mercredi, un périmètre de sécurité est installé au pied du bâtiment Continental et de sa façade de style...

Read more »

La Fleur du Pain s'installe à Bruxelles : une expansion francophone vers le marché B2B premiumAprès 36 ans de succès à Paris, La Fleur du Pain ouvre son premier atelier hors de France à Bruxelles, visant à devenir la référence de la boulangerie artisanale haut de gamme pour les hôtels et restaurants belges tout en maintenant ses six boutiques françaises.

Read more »

La princesse Élisabeth a reçu son diplôme de l'université américaine d’Harvard ce jeudi soirJeudi a eu lieu la véritable cérémonie de remise des diplômes, au cours de laquelle Élisabeth a reçu le sien. Elle...

Read more »

La Ligue des champions indécise avec le nouveau format ? Une étude prouve le contraireBenoît Haut est professeur à l’Ecole polytechnique de l’Université libre de Bruxelles. Avec deux de ses collègues...

Read more »