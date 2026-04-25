L'Antarctique : Stabilisation inattendue de la masse de glace grâce à une augmentation des chutes de neige

Des études récentes montrent que la masse de glace de l'Antarctique ne diminue plus depuis 2020, grâce à une augmentation significative des précipitations neigeuses. Cependant, les scientifiques soulignent que cet équilibre est fragile et que le réchauffement climatique continue de menacer la glace de mer et les glaciers.

Des études menées par l'Agence spatiale européenne (ESA) et le KNMI des Pays-Bas révèlent que la masse de glace totale de l' Antarctique ne semble plus diminuer depuis 2020.

Cette statistique surprenante s'explique par une augmentation significative des chutes de neige sur le pôle Sud, du moins pour l'instant. Cependant, il est crucial de comprendre les raisons de cette augmentation et ses implications à long terme. L'augmentation des précipitations neigeuses est la principale cause de cette stabilisation. Bien que la glace de mer autour du continent soit toujours fortement menacée par le réchauffement des eaux, l'accumulation de neige compense actuellement les pertes de glace.

Les experts soulignent que cet équilibre est fragile et que l'évolution future des chutes de neige est incertaine. Les données satellitaires détaillées montrent une diminution claire de la masse de glace totale de l'Antarctique depuis 2002. Mais depuis 2020, une tendance à la stagnation est observée, le déclin semblant s'être arrêté, du moins temporairement. Cette évolution est attribuée à l'augmentation des précipitations neigeuses dans certaines régions de l'Antarctique, compensant ainsi les pertes de glace.

Cette augmentation des chutes de neige est liée à des phénomènes appelés 'rivières atmosphériques', des zones allongées d'air très humide capables de transporter de grandes quantités de vapeur d'eau sur de longues distances avant de libérer cette humidité sous forme de précipitations. L'Europe et le nord-ouest de l'Afrique ont déjà été touchés par ces rivières atmosphériques cet hiver, avec de l'air humide provenant des Caraïbes atteignant le Portugal, l'Espagne et le Maroc.

L'auteure principale de l'étude, Marlen Kolbe, précise que le ralentissement de la perte de masse de glace en Antarctique a commencé en 2016, pour s'arrêter complètement entre 2020 et 2024, avec une augmentation estimée à 68 gigatonnes par an. Ces rivières atmosphériques sont devenues plus fréquentes et plus intenses, en particulier dans la péninsule Antarctique, la Terre de Maud et la Terre de Wilkes.

Le réchauffement climatique permet à l'atmosphère de retenir plus de vapeur d'eau, augmentant ainsi le potentiel de précipitations. Selon le principe de Clausius-Clapeyron, l'atmosphère peut retenir environ 7 % de plus de vapeur d'eau pour chaque degré de réchauffement de la planète. La fonte de la glace de mer antarctique contribue également à ce phénomène, car la vapeur d'eau libérée par la fonte augmente l'humidité atmosphérique.

Cependant, la contribution de la fonte de la glace de mer à l'augmentation des chutes de neige est estimée à seulement 11 % pendant l'hiver. Malgré cette stabilisation temporaire, la tendance générale au réchauffement, avec des eaux océaniques de plus en plus chaudes, reste préoccupante pour l'Antarctique. La glace de mer est érodée par le bas par les eaux plus chaudes, ce qui la rend plus mince et plus susceptible de se briser et de se détacher du continent.

Cela entraîne un glissement plus rapide des masses glaciaires terrestres vers la mer. Ruth Mottram, climatologue au DMI danois et co-auteure de l'étude, souligne que si les chutes de neige ont donné un coup de pouce positif à la masse de glace, le glissement de la glace vers la mer s'accélère. L'équilibre est donc délicat et quelques années avec moins d'activité des rivières atmosphériques pourraient inverser la tendance.

Lander Van Tricht, glaciologue à la VUB/ETH Zurich, estime qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, car cela pourrait s'inscrire dans une variabilité naturelle. Il s'attend cependant à ce que davantage de glaciers soient perdus en mer en raison du réchauffement des eaux. Harry Zekollari, glaciologue à la VUB, souligne que le réchauffement finira par dominer, entraînant une fonte accrue.

La partie orientale de l'Antarctique reste relativement stable pour le moment, mais la péninsule occidentale est beaucoup plus vulnérable. L'évolution future dépendra principalement du détachement des plateformes de glace en mer, qui agissent actuellement comme une sorte de tampon





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