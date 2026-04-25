L'Anzac Day commémoré en Belgique avec solennité

Des cérémonies ont eu lieu à Zonnebeke et Passchendaele pour honorer la mémoire des soldats australiens et néo-zélandais tombés pendant la Première Guerre mondiale. L'Anzac Day commémore le débarquement à Gallipoli en 1915.

L' Anzac Day , jour de commémoration profondément ancré dans l'histoire australienne et néo-zélandaise, a été marqué ce 25 avril par des cérémonies solennelles en Belgique , notamment à Zonnebeke et Passchendaele .

L'événement a débuté aux premières lueurs de l'aube au Buttes New British Cemetery, un lieu de repos éternel pour des centaines de soldats australiens et néo-zélandais tombés au cours de la Première Guerre mondiale. Le bourgmestre de Zonnebeke, Koen Meersseman, a ouvert la cérémonie en soulignant l'importance de se souvenir de ces hommes qui ont combattu et péri loin de leur patrie.

Il a rappelé que 564 Australiens et 162 Néo-Zélandais reposent dans ce cimetière, un témoignage silencieux du sacrifice consenti sur les champs de bataille européens. Le discours du bourgmestre a insisté sur la responsabilité collective de préserver la mémoire de ces soldats, non pas simplement comme des données historiques, mais comme des exemples inspirants de courage, de persévérance et de solidarité pour les générations à venir.

Il a souligné que leur histoire est un héritage précieux qui doit être transmis et honoré. La cérémonie a été empreinte d'une profonde émotion, avec la participation de représentants des gouvernements australien et néo-zélandais, ainsi que de nombreux vétérans et membres de la communauté locale. La présence de drapeaux flottant au vent et les lectures de poèmes commémoratifs ont contribué à créer une atmosphère de respect et de recueillement.

La commémoration s'est poursuivie plus tard dans la matinée avec des cérémonies au monument maori Pou Maumahara et au Tyne Cot Cemetery à Passchendaele. Le Tyne Cot Cemetery, le plus grand cimetière de l'armée britannique au monde, abrite les restes d'environ 12 000 soldats, un nombre impressionnant qui témoigne de l'intensité des combats qui se sont déroulés dans cette région pendant la Première Guerre mondiale.

La visite du Pou Maumahara, un monument dédié aux soldats maoris qui ont combattu aux côtés des troupes britanniques, a permis de rendre hommage à la diversité des forces alliées et à la contribution spécifique des soldats autochtones. Ces cérémonies ont offert un moment de réflexion sur les horreurs de la guerre et sur le coût humain du conflit. Elles ont également mis en évidence l'importance de la coopération internationale et de la solidarité entre les nations.

L'Anzac Day n'est pas seulement une commémoration du passé, mais aussi un appel à la paix et à la réconciliation. Les participants ont déposé des couronnes de fleurs et des gerbes en hommage aux soldats tombés, et ont observé un moment de silence en leur mémoire. L'atmosphère était empreinte de solennité et de respect, et les participants ont exprimé leur gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la démocratie.

L'Anzac Day commémore le débarquement des troupes australiennes et néo-zélandaises à Gallipoli, en Turquie, le 25 avril 1915. Cette opération militaire, qui visait à prendre le contrôle du détroit des Dardanelles et à ouvrir une voie maritime vers la Russie, s'est soldée par un échec et a coûté la vie à des milliers de soldats. Au total, 8141 Australiens ont perdu la vie dans la bataille qui a suivi le débarquement.

Gallipoli est devenu un symbole du courage et du sacrifice des troupes ANZAC, et l'Anzac Day est désormais célébré chaque année en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans d'autres pays du Commonwealth, pour honorer leur mémoire. La bataille de Gallipoli, bien que militairement infructueuse, a joué un rôle important dans la formation de l'identité nationale australienne et néo-zélandaise.

Elle a contribué à forger un sentiment de camaraderie et de solidarité entre les soldats ANZAC, et a renforcé leur fierté nationale. L'Anzac Day est donc un jour de deuil, mais aussi de fierté et de célébration. Il est un rappel constant de l'importance de la liberté, de la démocratie et de la paix, et un hommage à ceux qui ont donné leur vie pour défendre ces valeurs





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