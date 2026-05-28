L'aquamation, une nouvelle méthode funéraire alternative en Belgique

Les responsables d'un projet pilote ont annoncé jeudi que l'aquamation, une méthode de décomposition du corps à l'aide d'eau et d'hydrolyse alcaline, a franchi une étape importante en Belgique.

Une méthode funéraire alternative pourrait bientôt faire son apparition en Belgique . Les responsables d'un projet pilote ont annoncé jeudi que cette technique, appelée aquamation, a franchi une étape importante.

L'aquamation est une méthode qui décompose le corps à l'aide d'eau et d'hydrolyse alcaline dans un cylindre métallique fermé. Les premiers tests ont eu lieu chez Pontes, une entreprise active dans le secteur funéraire en Flandre, sous la supervision d'experts de l'entreprise écossaise Resomation. L'Université d'Anvers a analysé le liquide résiduel issu du processus et a conclu qu'il est facilement biodégradable. Les chercheurs n'ont détecté aucun ADN humain dans le liquide résiduel.

Les partenaires du projet, qui incluent Pontes, la KU Leuven, l'Université d'Anvers, l'Institut flamand pour la recherche technologique et l'Agence flamande pour l'environnement, insistent que ces premiers résultats sont positifs mais ne constituent pas une conclusion définitive. D'autres tests seront réalisés dans les prochains mois pour vérifier si ces observations favorables se confirment sur une série plus large d'essais. L'aquamation est déjà pratiquée dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande





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