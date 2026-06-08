L'Argentine apprend à exister sans Messi

L'équipe d'Argentine a évolué considérablement depuis son titre de 2022. Elle a appris à jouer de manière plus directe et à ne pas dépendre entièrement de Lionel Messi, son leader emblématique.

L'équipe d'Argentine a appris à exister sans dépendre entièrement de Lionel Messi , son leader emblématique. Depuis son titre de 2022, Messi n'est plus la pierre angulaire de l'équipe, mais il reste un génie capable de faire basculer une rencontre par éclairs.

L'Argentine a appris à jouer de manière plus directe et conserve moins le ballon, ce qui la rend plus expérimentée et riche de ses succès. Cependant, la principale interrogation concerne l'état physique de plusieurs joueurs après une saison éprouvante





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