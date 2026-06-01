L'athlète se joint à l'équipe NSN et espère des résultats importants

L'athlète a rejoint l'équipe de développement d'Israel-Premier Tech en 2025 et a obtenu des résultats importants en 2026. Il espère continuer à se développer dans le domaine du contre-la-montre et apprendre de ses coéquipiers expérimentés.

L' athlète a rejoint l'équipe de développement d'Israel-Premier Tech en 2025, qui est devenue NSN cette saison. En 2026, il a obtenu une deuxième place dans la Famenne Ardenne Classic et deux étapes du Tour de l'Alentejo.

Il a également été sélectionné régulièrement avec l'équipe WorldTour de NSN pour participer à diverses courses, telles que la Figueira Classic, le Tour d'Algarve, le GP Samyn, la Nokere Koerse, le GP de l'Escaut, la Flèche Brabançonne et les Quatre Jours de Dunkerque. Il a exprimé sa satisfaction pour le travail qu'il effectuera avec l'équipe, en particulier pour le sprint, et espère continuer à se développer dans le domaine du contre-la-montre.

Il est impatient d'apprendre de ses coéquipiers expérimentés et de continuer sa progression, tout en visant des résultats importants





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Athlète Équipe NSN Contre-La-Montre Sprint Cycling

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